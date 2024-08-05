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Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным - РИА Новости, 05.08.2024
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12:54 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/kharris-1964137042.html
Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным
Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным - РИА Новости, 05.08.2024
Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным
Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод считает необоснованным ажиотаж... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:54
2024-08-05T12:54
в мире
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камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод считает необоснованным ажиотаж демократов вокруг кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на пост президента США после выхода Джо Байдена из гонки. &quot;Я хочу сказать, что со стороны демократов много необоснованного ажиотажа (вокруг кандидатуры Камалы Харрис - ред.), потому что какое-то время было отчаяние по поводу ситуации, которая сложится (на выборах президента США - ред.) в ноябре&quot;, - сказал Аксельрод в интервью телеканалу CNN.Он также добавил, что после выхода Байдена из предвыборной гонки демократы почувствовали, что их победа возможна. По его мнению, шансы Харрис и Трампа примерно равны, однако на данный момент у экс-президента есть преимущество. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958320193.html
https://ria.ru/20240725/tramp-1961943804.html
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в мире, сша, огайо, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным

Экс-советник Обамы назвал ажиотаж демократов вокруг Харрис необоснованным

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод считает необоснованным ажиотаж демократов вокруг кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на пост президента США после выхода Джо Байдена из гонки.
«

"Я хочу сказать, что со стороны демократов много необоснованного ажиотажа (вокруг кандидатуры Камалы Харрис - ред.), потому что какое-то время было отчаяние по поводу ситуации, которая сложится (на выборах президента США - ред.) в ноябре", - сказал Аксельрод в интервью телеканалу CNN.

Он также добавил, что после выхода Байдена из предвыборной гонки демократы почувствовали, что их победа возможна. По его мнению, шансы Харрис и Трампа примерно равны, однако на данный момент у экс-президента есть преимущество.
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Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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