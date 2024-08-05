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Минобороны Израиля в третий раз обсудило с Пентагоном гибель Хании - РИА Новости, 05.08.2024
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13:30 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/khaniya-1964148541.html
Минобороны Израиля в третий раз обсудило с Пентагоном гибель Хании
Минобороны Израиля в третий раз обсудило с Пентагоном гибель Хании - РИА Новости, 05.08.2024
Минобороны Израиля в третий раз обсудило с Пентагоном гибель Хании
Министр обороны Израиля Йоав Галант в третий раз провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после гибели главы политбюро палестинского... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:30
2024-08-05T13:30
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
ллойд остин
хамас
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в третий раз провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, министры обсудили готовность израильской армии к потенциальным атакам со стороны Ирана и его союзников, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля. Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании. "Ночью министр обороны Йоав Галант провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант проинформировал американского коллегу о развитии ситуации в области безопасности в регионе и готовности ЦАХАЛ защитить Израиль от потенциальных угроз со стороны Ирана и его сторонников. Он обсудил ряд сценариев и соответствующие оборонительные и наступательные возможности", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что Галант подчеркнул важность США в формировании коалиции для защиты Израиля от Ирана и его союзников. В минобороны страны добавили, что израильский министр поддерживает связь с Остином с начала боевых действий на территории страны. Однако в связи с потенциальной угрозой со стороны Ирана после гибели Хании израильский министр все чаще проводит совещания с главой Пентагона. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Минобороны Израиля в третий раз обсудило с Пентагоном гибель Хании

Галант в третий раз провел телефонные переговоры с Остином после гибели Хании

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в третий раз провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, министры обсудили готовность израильской армии к потенциальным атакам со стороны Ирана и его союзников, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.
Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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"Ночью министр обороны Йоав Галант провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант проинформировал американского коллегу о развитии ситуации в области безопасности в регионе и готовности ЦАХАЛ защитить Израиль от потенциальных угроз со стороны Ирана и его сторонников. Он обсудил ряд сценариев и соответствующие оборонительные и наступательные возможности", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что Галант подчеркнул важность США в формировании коалиции для защиты Израиля от Ирана и его союзников. В минобороны страны добавили, что израильский министр поддерживает связь с Остином с начала боевых действий на территории страны. Однако в связи с потенциальной угрозой со стороны Ирана после гибели Хании израильский министр все чаще проводит совещания с главой Пентагона.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана
Вчера, 11:39
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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