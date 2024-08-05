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Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в парк в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.08.2024
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14:13 05.08.2024 (обновлено: 14:14 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kennedi-mladshij-1964166450.html
Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в парк в Нью-Йорке
Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в парк в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.08.2024
Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в парк в Нью-Йорке
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассказал на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X, как десять лет назад оставил тушу... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:13
2024-08-05T14:14
в мире
сша
нью-йорк (город)
джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
камала харрис
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассказал на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X, как десять лет назад оставил тушу медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, поскольку идея показалась ему забавной, история тогда вызвала общественный резонанс. Как отметил Кеннеди, ему пришлось вспомнить эту историю в преддверии выхода большой статьи о нем в издании New Yorker, когда журналисты газеты связались с ним для получения комментария. По его словам, эта часть его биографии будет плохой историей. "Женщина, которая ехала передо мной, сбила насмерть медвежонка... Тогда я остановился, подобрал его и положил в багажник, так как собирался освежевать - туша была в очень хорошем состоянии... А мясо я планировал сложить в холодильник", - рассказал Кеннеди-младший на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. По его словам, позже вечером он осознал, что опаздывает на авиарейс, и не успеет отвезти тушу домой, поэтому придумал показавшуюся ему забавной идею с друзьями, которые выпивали в его компании. "В Нью-Йорке тогда было множество аварий с участием велосипедов - они (власти города - ред.) только проложили велодорожки. Несколько людей погибли, это происходило каждый день, люди получали серьезные травмы - и каждый день это было в прессе... У меня в машине был старый велосипед, который меня кто-то попросил выбросить. Тогда я сказал: "Поехали, оставим медведя в Центральном парке (Нью-Йорка - ред.) и обставим все так, будто его сбил велосипед!" - поделился Кеннеди. На следующий день, по словам Кеннеди, ситуация освещалась всеми телеканалами и была на первой странице каждой газеты, в то время как вокруг трупа животного ездили полицейские патрули и кружили вертолеты. Он также встревожился, когда велосипед забрали на экспертизу и снятие отпечатков пальцев, однако история, по заявлению Кеннеди, была позже всеми забыта. Кеннеди-младший является племянником убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди. В начале октября он объявлял, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата и до сих пор продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник экс-президента Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни вице-президенту Камале Харрис, ни экс-президенту Дональду Трампу.
https://ria.ru/20240508/kennedi-1944731809.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307055.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, камала харрис
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Камала Харрис
Кеннеди-младший признался, что подкинул тушу медвежонка в парк в Нью-Йорке

Кеннеди-младший назвал идею бросить тушу медвежонка в парке в США забавной

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассказал на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X, как десять лет назад оставил тушу медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, поскольку идея показалась ему забавной, история тогда вызвала общественный резонанс.
Как отметил Кеннеди, ему пришлось вспомнить эту историю в преддверии выхода большой статьи о нем в издании New Yorker, когда журналисты газеты связались с ним для получения комментария. По его словам, эта часть его биографии будет плохой историей.
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"Женщина, которая ехала передо мной, сбила насмерть медвежонка... Тогда я остановился, подобрал его и положил в багажник, так как собирался освежевать - туша была в очень хорошем состоянии... А мясо я планировал сложить в холодильник", - рассказал Кеннеди-младший на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
По его словам, позже вечером он осознал, что опаздывает на авиарейс, и не успеет отвезти тушу домой, поэтому придумал показавшуюся ему забавной идею с друзьями, которые выпивали в его компании.
"В Нью-Йорке тогда было множество аварий с участием велосипедов - они (власти города - ред.) только проложили велодорожки. Несколько людей погибли, это происходило каждый день, люди получали серьезные травмы - и каждый день это было в прессе... У меня в машине был старый велосипед, который меня кто-то попросил выбросить. Тогда я сказал: "Поехали, оставим медведя в Центральном парке (Нью-Йорка - ред.) и обставим все так, будто его сбил велосипед!" - поделился Кеннеди.
На следующий день, по словам Кеннеди, ситуация освещалась всеми телеканалами и была на первой странице каждой газеты, в то время как вокруг трупа животного ездили полицейские патрули и кружили вертолеты. Он также встревожился, когда велосипед забрали на экспертизу и снятие отпечатков пальцев, однако история, по заявлению Кеннеди, была позже всеми забыта.
Кеннеди-младший является племянником убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди. В начале октября он объявлял, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата и до сих пор продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник экс-президента Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни вице-президенту Камале Харрис, ни экс-президенту Дональду Трампу.
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