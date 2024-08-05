Рейтинг@Mail.ru
В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 05.08.2024 (обновлено: 14:18 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kbr-1964170185.html
В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ
В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 05.08.2024
В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины, которого обвиняли в шпионаже в пользу СБУ, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:17
2024-08-05T14:18
украина
россия
харьковская область
служба безопасности украины
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины, которого обвиняли в шпионаже в пользу СБУ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Судом установлено, что осужденный, будучи завербованным представителем иностранной разведки – Службой безопасности Украины… с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Харьковской области Украины, собирал сведения о передвижении военных колонн Вооруженных сил РФ и расположении блокпостов Вооруженных сил РФ на территории Купянского района Харьковской области в интересах иностранной разведки и передавал их непосредственному куратору", - говорится в сообщении. Кроме того, с декабря 2022 по июнь 2023 года обвиняемый в Нальчике "изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями службы безопасности Украины", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. &quot;С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима&quot;, - уточняет прокуратура.Судили его по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что приговор уже вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240123/shpion-1923029208.html
https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, харьковская область, служба безопасности украины, кабардино-балкарская республика (кбр)
Украина, Россия, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

Прокуратура КБР: гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж для СБУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины, которого обвиняли в шпионаже в пользу СБУ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Судом установлено, что осужденный, будучи завербованным представителем иностранной разведки – Службой безопасности Украины… с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Харьковской области Украины, собирал сведения о передвижении военных колонн Вооруженных сил РФ и расположении блокпостов Вооруженных сил РФ на территории Купянского района Харьковской области в интересах иностранной разведки и передавал их непосредственному куратору", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Пойманный в Запорожской области украинский шпион предстанет перед судом
23 января, 17:02
Кроме того, с декабря 2022 по июнь 2023 года обвиняемый в Нальчике "изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями службы безопасности Украины", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.

Судили его по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что приговор уже вступил в законную силу.
Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В ЛНР задержали гражданина Украины
23 апреля, 09:32
 
УкраинаРоссияХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала