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В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 05.08.2024

В КБР осудили гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины, которого обвиняли в шпионаже в пользу СБУ, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:18

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служба безопасности украины

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины, которого обвиняли в шпионаже в пользу СБУ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Судом установлено, что осужденный, будучи завербованным представителем иностранной разведки – Службой безопасности Украины… с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Харьковской области Украины, собирал сведения о передвижении военных колонн Вооруженных сил РФ и расположении блокпостов Вооруженных сил РФ на территории Купянского района Харьковской области в интересах иностранной разведки и передавал их непосредственному куратору", - говорится в сообщении. Кроме того, с декабря 2022 по июнь 2023 года обвиняемый в Нальчике "изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями службы безопасности Украины", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.Судили его по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что приговор уже вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240123/shpion-1923029208.html

https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html

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украина, россия, харьковская область, служба безопасности украины, кабардино-балкарская республика (кбр)