https://ria.ru/20240805/kardiolog-1964050188.html

Кардиолог перечислила симптомы, предшествующие инфаркту

Кардиолог перечислила симптомы, предшествующие инфаркту - РИА Новости, 05.08.2024

Кардиолог перечислила симптомы, предшествующие инфаркту

Загрудинные боли, чувство тяжести в груди, отдышка, нехватка воздуха – это симптомы стенокардии, которая обычно предшествует инфаркту, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:48

2024-08-05T02:48

2024-08-05T04:14

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Загрудинные боли, чувство тяжести в груди, отдышка, нехватка воздуха – это симптомы стенокардии, которая обычно предшествует инфаркту, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Действительно, бывает, что инфаркт происходит здесь и сейчас, обычно такое бывает у молодых. Но с возрастом все-таки инфаркту предшествует так называемая стенокардия. Это такое заболевание, при котором (атеросклеротические – ред.) бляшки уже существуют в сосудах", — сказала Маршинцева. По ее словам, при стенокардии у людей при физической нагрузке появляются загрудинные боли, они описывают их так, как будто что-то тяжелое положили на грудину. Также бывает, что в этот период не хватает воздуха, появляется отдышка. "Это классические симптомы стенокардии. Естественно, чем чаще она возникает и чем выше становится ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта... Закупорится сосуд бляшкой полностью и разовьется инфаркт", — отметила кардиолог. Самый последний — 4-й функциональный класс стенокардии. Он характеризуется тем, что человек сидит, а у него уже появляется отдышка и возникают боли. "Поэтому если у человека появляются эти симптомы или даже просто отдышка, которой не было ранее, лучше сходить к кардиологу. Он выполнит некоторые исследования и посмотрит, с чем это связано. Если будут обнаружены бляшки в сосудах, то будет рекомендовано плановое стентирование", — добавила врач.

https://ria.ru/20240802/vrach-1963579812.html

https://rsport.ria.ru/20240707/o-kakikh-boleznyakh-mozhet-signalizirovat-bystraya-ustalost-1957759115.html

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