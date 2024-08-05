Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/kaliningrad-1964140445.html
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2024
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа
Полуторагодовалый ребенок в Калининграде выпал из окна пятого этажа, за его жизнь борются врачи, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:04
2024-08-05T13:04
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945947389_0:237:2407:1591_1920x0_80_0_0_5e95c06feada5479ac4aa2ba25a8a2c8.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок в Калининграде выпал из окна пятого этажа, за его жизнь борются врачи, сообщила пресс-служба регионального МЧС. &quot;В Калининграде... на улице Дзержинского полуторагодовалый мальчик выпал из окна 5-го этажа жилого дома. За его жизнь борются врачи. С родителями ребенка работает психолог МЧС России&quot;, - говорится в сообщении.По информации пресс-службы регионального УМВД, ребенок находился дома с мамой, бабушкой и дедушкой. Пока мать мальчика спала, он забрался на подоконник и выпал из незапертого окна. "Прямо сейчас в Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Сообщение о травмировании годовалого ребенка поступило в полицию сегодня утром. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945947389_0:0:2121:1591_1920x0_80_0_0_58256a7169c4556484760dd9f233b41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа

В Калининграде полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОкно жилого дома
Окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Окно жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок в Калининграде выпал из окна пятого этажа, за его жизнь борются врачи, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«

"В Калининграде... на улице Дзержинского полуторагодовалый мальчик выпал из окна 5-го этажа жилого дома. За его жизнь борются врачи. С родителями ребенка работает психолог МЧС России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального УМВД, ребенок находился дома с мамой, бабушкой и дедушкой. Пока мать мальчика спала, он забрался на подоконник и выпал из незапертого окна.
"Прямо сейчас в Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Сообщение о травмировании годовалого ребенка поступило в полицию сегодня утром. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб", - уточнили в пресс-службе.
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа
7 июля, 15:45
 
ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала