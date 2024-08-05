https://ria.ru/20240805/kaliningrad-1964140445.html
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2024
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа
Полуторагодовалый ребенок в Калининграде выпал из окна пятого этажа, за его жизнь борются врачи, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:04
2024-08-05T13:04
2024-08-05T13:04
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок в Калининграде выпал из окна пятого этажа, за его жизнь борются врачи, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "В Калининграде... на улице Дзержинского полуторагодовалый мальчик выпал из окна 5-го этажа жилого дома. За его жизнь борются врачи. С родителями ребенка работает психолог МЧС России", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы регионального УМВД, ребенок находился дома с мамой, бабушкой и дедушкой. Пока мать мальчика спала, он забрался на подоконник и выпал из незапертого окна. "Прямо сейчас в Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Сообщение о травмировании годовалого ребенка поступило в полицию сегодня утром. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа
В Калининграде полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил