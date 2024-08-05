https://ria.ru/20240805/izrail-1964250858.html

Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления

Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления - РИА Новости, 05.08.2024

Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления

Офицер северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что бойцы и планы будущего наступления готовы, об этом сообщает в понедельник... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:43

2024-08-05T18:43

2024-08-05T18:43

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Офицер северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что бойцы и планы будущего наступления готовы, об этом сообщает в понедельник пресс-служба армии. "Наши будущие наступательные планы готовы, и мы подготовлены - все подразделения, вплоть до последнего солдата. За последние десять месяцев мы уничтожили множество целей, но нам еще есть над чем работать, мы полны решимости и привержены делу", - сказал Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов на севере страны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240805/samolety-1964120310.html

https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году