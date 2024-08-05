https://ria.ru/20240805/izrail-1964052487.html

Двое израильских военных пострадали при падении снаряда из Ливана

Двое израильских военных пострадали при падении снаряда из Ливана - РИА Новости, 05.08.2024

Двое израильских военных пострадали при падении снаряда из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что двое военнослужащих получили ранения при падении снаряда, запущенного из Ливана. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:40

2024-08-05T03:40

2024-08-05T07:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что двое военнослужащих получили ранения при падении снаряда, запущенного из Ливана."После сирен, прозвучавших в течение последнего часа в верхней Галилее (регион на севере Израиля - ред.), были обнаружены многочисленные подозрительные воздушные цели со стороны Ливана. В направлении этих целей были запущены многочисленные перехватчики, также было обнаружено падение (снаряда - ред.) на территории, прилегающей к Айелет-ха-Шахар. В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что в результате атаки в данном районе возник пожар, пожарные службы работают над его тушением.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла