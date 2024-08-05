https://ria.ru/20240805/izrail-1964043375.html

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Снир в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T00:12

2024-08-05T00:12

2024-08-05T00:52

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

рафах (провинция)

оон

хамас

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Снир в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в (кибуце - ред.) Снир в северном Израиле", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.Позднее в армии уточнили, что тревога, из-за которой звучала сирена в кибуце Снир, оказались ложной.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

израиль

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), оон, хамас