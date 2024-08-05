Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16.
"Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", — саркастически написал один из комментаторов.
"Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", — саркастически написал один из комментаторов.
"Пройдет немного времени, и мы будем слышать об этих "истребителях" столько же, сколько и о наших танках "Leopard", — поддержал другой.
"Снова больше оружия отправляется в зону боевых действий. Принесет ли это долгожданный мир?" — поинтересовался третий.
"Это называется экономически эффективной утилизацией старого материала. Но больше ничего это не изменит", — поделился мнением еще один из пользователей.
"F-16 летает уже более 50 лет", — заключили читатели.
Накануне журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
"Снова больше оружия отправляется в зону боевых действий. Принесет ли это долгожданный мир?" — поинтересовался третий.
"Это называется экономически эффективной утилизацией старого материала. Но больше ничего это не изменит", — поделился мнением еще один из пользователей.
"F-16 летает уже более 50 лет", — заключили читатели.
Накануне журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.