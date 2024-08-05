https://ria.ru/20240805/istrebiteli-1964196861.html

Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине

Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине - РИА Новости, 05.08.2024

Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине

Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16. "Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", —... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:42

2024-08-05T15:42

2024-08-05T16:45

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16. "Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", — саркастически написал один из комментаторов."Пройдет немного времени, и мы будем слышать об этих "истребителях" столько же, сколько и о наших танках "Leopard", — поддержал другой."Снова больше оружия отправляется в зону боевых действий. Принесет ли это долгожданный мир?" — поинтересовался третий."Это называется экономически эффективной утилизацией старого материала. Но больше ничего это не изменит", — поделился мнением еще один из пользователей."F-16 летает уже более 50 лет", — заключили читатели.Накануне журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

https://ria.ru/20240805/vagenknekht-1964149578.html

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в мире, вооруженные силы украины, германия, сша, нато, f-16