Рейтинг@Mail.ru
Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 05.08.2024 (обновлено: 16:45 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/istrebiteli-1964196861.html
Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине
Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине - РИА Новости, 05.08.2024
Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине
Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16. "Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", —... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:42
2024-08-05T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
германия
сша
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_ad324c940e5e246921463fb90d5376c5.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16. "Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", — саркастически написал один из комментаторов."Пройдет немного времени, и мы будем слышать об этих "истребителях" столько же, сколько и о наших танках "Leopard", — поддержал другой."Снова больше оружия отправляется в зону боевых действий. Принесет ли это долгожданный мир?" — поинтересовался третий."Это называется экономически эффективной утилизацией старого материала. Но больше ничего это не изменит", — поделился мнением еще один из пользователей."F-16 летает уже более 50 лет", — заключили читатели.Накануне журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
https://ria.ru/20240805/vagenknekht-1964149578.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_335:0:2912:1933_1920x0_80_0_0_95183b51c19095f157698056099b3d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, германия, сша, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Германия, США, НАТО, F-16

Немцы на одном примере показали, что ждет F-16 на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают прибытие на Украину истребителей F-16.

"Да, это снова изменит правила игры, как Panzerhaubitze 2000 или Leopard 2", — саркастически написал один из комментаторов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии
Вчера, 14:02
"Пройдет немного времени, и мы будем слышать об этих "истребителях" столько же, сколько и о наших танках "Leopard", — поддержал другой.

"Снова больше оружия отправляется в зону боевых действий. Принесет ли это долгожданный мир?" — поинтересовался третий.

"Это называется экономически эффективной утилизацией старого материала. Но больше ничего это не изменит", — поделился мнением еще один из пользователей.

"F-16 летает уже более 50 лет", — заключили читатели.

Накануне журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Германии выступили с радикальным предложением по Украине
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныГерманияСШАНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала