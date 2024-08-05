https://ria.ru/20240805/istrebitel-1964234558.html

В "Ростехе" сравнили российские Су-35С и Су-57 с американскими F-16

В "Ростехе" сравнили российские Су-35С и Су-57 с американскими F-16 - РИА Новости, 05.08.2024

В "Ростехе" сравнили российские Су-35С и Су-57 с американскими F-16

Российские истребители Су-35С и Су-57 в воздушном бою превосходят американские самолеты F-16, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:28

2024-08-05T17:28

2024-08-05T17:34

украина

сша

ростех

f-16

су-35с

су-57

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские истребители Су-35С и Су-57 в воздушном бою превосходят американские самолеты F-16, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале."Полученные на днях Киевом американские истребители F-16 не являются соперниками отечественным Су-35С и, тем более, Су-57. В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители", - говорится в сообщении "Ростеха".В госкорпорации напоминают, что F-16 - не самый новый самолет, но при этом истребитель может нести на себе современные ракетные комплексы. "Конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один - уничтожение", - подытожили в "Ростехе". Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph пишет, что Украина уже совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

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украина, сша, ростех, f-16, су-35с, су-57, вооруженные силы рф