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Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией
Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией
Развитие отношений Тегерана с Москвой является одним из приоритетов иранской внешней политики, необходимо ускорить реализацию соглашений между двумя странами,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:56
2024-08-05T20:56
2024-08-05T21:09
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масуд пезешкиан
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. Развитие отношений Тегерана с Москвой является одним из приоритетов иранской внешней политики, необходимо ускорить реализацию соглашений между двумя странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в иранской столице."Россия находится в числе стран, поддерживающих иранскую нацию в тяжелые времена... Развитие отношений с этим стратегическим партнером - один из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран... Необходимо ускорить реализацию заключенных между двумя странами соглашений", - приводит слова президента агентство IRNA.
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иран, россия, масуд пезешкиан, тегеран (город), сергей шойгу, в мире
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Тегеран (город), Сергей Шойгу, В мире
Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией
IRNA: президент Ирана Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества с Россией