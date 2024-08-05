https://ria.ru/20240805/irna-1964272622.html

Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией

Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.08.2024

Президент Ирана подчеркнул важность сотрудничества с Россией

Развитие отношений Тегерана с Москвой является одним из приоритетов иранской внешней политики, необходимо ускорить реализацию соглашений между двумя странами,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:56

2024-08-05T20:56

2024-08-05T21:09

иран

россия

масуд пезешкиан

тегеран (город)

сергей шойгу

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. Развитие отношений Тегерана с Москвой является одним из приоритетов иранской внешней политики, необходимо ускорить реализацию соглашений между двумя странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в иранской столице."Россия находится в числе стран, поддерживающих иранскую нацию в тяжелые времена... Развитие отношений с этим стратегическим партнером - один из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран... Необходимо ускорить реализацию заключенных между двумя странами соглашений", - приводит слова президента агентство IRNA.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html

иран

россия

тегеран (город)

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2024

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иран, россия, масуд пезешкиан, тегеран (город), сергей шойгу, в мире