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МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 05.08.2024
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12:02 05.08.2024 (обновлено: 12:27 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html
МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС
МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 05.08.2024
МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС
Израиль – единственный, кто стоит за убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:02
2024-08-05T12:27
израиль
иран
хамас
оон
министерство обороны сша
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
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ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Израиль – единственный, кто стоит за убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции. "Все свидетельства говорят о том, что за убийством Хании стоит именно Израиль. Ответственность за это преступление лежит только на Тель-Авиве", - цитирует агентство Mehr слова Канаани. В среду на минувшей неделе палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240801/hamenei-1963337513.html
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израиль, иран, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире
Израиль, Иран, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире
МИД Ирана рассказал, кто стоит за убийством главы политбюро ХАМАС

МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС Хании

© AP Photo / Vahid SalemiЦеремония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Израиль – единственный, кто стоит за убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции.
«
"Все свидетельства говорят о том, что за убийством Хании стоит именно Израиль. Ответственность за это преступление лежит только на Тель-Авиве", - цитирует агентство Mehr слова Канаани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
В среду на минувшей неделе палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС
1 августа, 04:31
 
ИзраильИранХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ мире
 
 
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