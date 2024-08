https://ria.ru/20240805/iran--1964265685.html

Иран предупредил о намерении атаковать, заявил глава МИД Израиля

2024-08-05

Иран предупредил о намерении атаковать, заявил глава МИД Израиля

Власти Ирана через Венгрию предупредили Израиль о намерении нанести удары, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на министра иностранных дел еврейского... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:03

2024-08-05T20:03

2024-08-05T20:53

в мире

израиль

иран

венгрия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

петер сийярто

исмаил хания

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941801976_55:217:1945:1280_1920x0_80_0_0_f97e91d324fdbe4e99980283416c09f0.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Власти Ирана через Венгрию предупредили Израиль о намерении нанести удары, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на министра иностранных дел еврейского государства Исраэля Каца."Иран сообщил, что намерен атаковать Израиль. <...> Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит", — сказал он.По данным СМИ, Тегеран передал предупреждение Тель-Авиву через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Тот, в свою очередь, напрямую позвонил Кацу и сообщил, что получил эту информацию от исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери.Ранее в понедельник Сийярто заявил, что провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Израиля и Ирана. По его словам, эти беседы подтвердили, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани эскалации.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.

