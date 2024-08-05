https://ria.ru/20240805/indija-1964180090.html

Индия приостановила ж/д сообщение с Бангладеш из-за беспорядков

Индия приостановила ж/д сообщение с Бангладеш из-за беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024

Индия приостановила ж/д сообщение с Бангладеш из-за беспорядков

Индия приостанавливает железнодорожное сообщение с Бангладеш, сообщает издание Hindu. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:42

2024-08-05T14:42

2024-08-05T14:44

в мире

бангладеш

индия

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индия приостанавливает железнодорожное сообщение с Бангладеш, сообщает издание Hindu. "На фоне... дискуссий о том, что... пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на... границе, теперь индийская железнодорожная служба приостанавливает все поезда, которые курсируют (между Индией и Бангладеш)", - говорится в сообщении издания.Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что Хасина прибыла в индийский город Агартала. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964171367.html

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индия

дакка (город)

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Кровавые протесты в Бангладеш Кровавые протесты в Бангладеш 2024-08-05T14:42 true PT1M03S

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в мире, бангладеш, индия, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш