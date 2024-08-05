https://ria.ru/20240805/hezbolly-1964103156.html

"Хезболла" атаковала штаб 91-й дивизии армии Израиля

"Хезболла" атаковала штаб 91-й дивизии армии Израиля - РИА Новости, 05.08.2024

"Хезболла" атаковала штаб 91-й дивизии армии Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля, применив БПЛА, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:36

2024-08-05T11:36

2024-08-05T13:08

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БЕЙРУТ, 5 июл - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб 91-й дивизии армии Израиля, применив БПЛА, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления 5.08.2024 нанесли удар с воздуха по штабу 91-й дивизии, применив пикирующие беспилотники ("камикадзе")", - говорится в коммюнике. Согласно заявлению, атакованы были места расположения солдат и офицеров. "Удар был прямым, в результате чего есть погибшие и раненые из числа личного состава", - отмечается в коммюнике. В пресс-службе движения отметили, что эта атака стала ответом на удары Израиля по ливанским поселениям Базурия, Дейр Сирян и Хула. В воскресенье вечером ливанская "Хезболлах" заявила о гибели двух своих бойцов на юге Ливана в результате израильских ударов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах" израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.

https://ria.ru/20240109/udar-1920287511.html

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939819583.html

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в мире, израиль, ливан, сектор газа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году