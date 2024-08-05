https://ria.ru/20240805/herson-1964066702.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор

В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор - РИА Новости, 05.08.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор

Жизнь людей в подконтрольном ВСУ городе Херсоне стремительно ухудшается, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:56

2024-08-05T08:56

2024-08-05T09:48

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Жизнь людей в подконтрольном ВСУ городе Херсоне стремительно ухудшается, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Жизнь в городе продолжает стремительно ухудшаться. Под мобилизацию, по словам херсонцев, забирают всех подряд. Всех, кого мобилизовали, переодевают и без какой-либо подготовки отправляют на передовую", - сказал Кастюкевич. По его словам, в городе наблюдаются перебои с поставками хлеба. "Продуктов мало, и они очень дорогие. Жители не могут позволить себе купить даже самое необходимое. А то, что передают в качестве гуманитарной помощи, распределяют "по своим" или продают. Но люди в русском городе Херсоне не сдаются. Они сильные и готовы ждать нашу армию", - сказал Кастюкевич. По его словам, сейчас даже те, кто когда-то был на стороне "преступной киевской власти", полностью разочаровались в ней. "Они на своем личном примере убедились в том, что Киев готов пойти на все ради похвалы европейских и натовских хозяев. Даже растоптать собственный народ", - сказал сенатор и добавил, что все хорошее про Херсон, что можно увидеть в украинских каналах, на самом деле просто "картинка, которая не имеет к реальной жизни никакого отношения". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

https://ria.ru/20240604/kherson-1950317793.html

херсон

херсонская область

россия

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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины