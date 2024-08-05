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В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 05.08.2024 (обновлено: 09:48 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/herson-1964066702.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор
В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор - РИА Новости, 05.08.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор
Жизнь людей в подконтрольном ВСУ городе Херсоне стремительно ухудшается, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:56
2024-08-05T09:48
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Жизнь людей в подконтрольном ВСУ городе Херсоне стремительно ухудшается, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Жизнь в городе продолжает стремительно ухудшаться. Под мобилизацию, по словам херсонцев, забирают всех подряд. Всех, кого мобилизовали, переодевают и без какой-либо подготовки отправляют на передовую", - сказал Кастюкевич. По его словам, в городе наблюдаются перебои с поставками хлеба. "Продуктов мало, и они очень дорогие. Жители не могут позволить себе купить даже самое необходимое. А то, что передают в качестве гуманитарной помощи, распределяют "по своим" или продают. Но люди в русском городе Херсоне не сдаются. Они сильные и готовы ждать нашу армию", - сказал Кастюкевич. По его словам, сейчас даже те, кто когда-то был на стороне "преступной киевской власти", полностью разочаровались в ней. "Они на своем личном примере убедились в том, что Киев готов пойти на все ради похвалы европейских и натовских хозяев. Даже растоптать собственный народ", - сказал сенатор и добавил, что все хорошее про Херсон, что можно увидеть в украинских каналах, на самом деле просто "картинка, которая не имеет к реальной жизни никакого отношения". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
https://ria.ru/20240604/kherson-1950317793.html
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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Херсоне ухудшилась жизнь людей, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: жизнь в подконтрольном ВСУ Херсоне стремительно ухудшается

CC BY-SA 4.0 / Alexey M. / Монумент Победы в Херсоне
Монумент Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Alexey M. /
Монумент Победы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Жизнь людей в подконтрольном ВСУ городе Херсоне стремительно ухудшается, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Жизнь в городе продолжает стремительно ухудшаться. Под мобилизацию, по словам херсонцев, забирают всех подряд. Всех, кого мобилизовали, переодевают и без какой-либо подготовки отправляют на передовую", - сказал Кастюкевич.
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По его словам, в городе наблюдаются перебои с поставками хлеба. "Продуктов мало, и они очень дорогие. Жители не могут позволить себе купить даже самое необходимое. А то, что передают в качестве гуманитарной помощи, распределяют "по своим" или продают. Но люди в русском городе Херсоне не сдаются. Они сильные и готовы ждать нашу армию", - сказал Кастюкевич.
По его словам, сейчас даже те, кто когда-то был на стороне "преступной киевской власти", полностью разочаровались в ней. "Они на своем личном примере убедились в том, что Киев готов пойти на все ради похвалы европейских и натовских хозяев. Даже растоптать собственный народ", - сказал сенатор и добавил, что все хорошее про Херсон, что можно увидеть в украинских каналах, на самом деле просто "картинка, которая не имеет к реальной жизни никакого отношения".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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