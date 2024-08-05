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В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара - РИА Новости, 05.08.2024
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14:06 05.08.2024 (обновлено: 16:38 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/gruzija-1964165146.html
В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара
В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара - РИА Новости, 05.08.2024
В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку финансирования из США, заявила... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:06
2024-08-05T16:38
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку финансирования из США, заявила в понедельник депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. "Есть определенная информация о том, что из-за приостановленной суммы в лаборатории Лугара не будут финансироваться определенные исследования. Однако нужно сообщить общественности, что, конечно же, лаборатория Лугара будет работать исправно и продолжит выполнять свою функцию", - заявила Цилосани журналистам. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
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в мире, сша, тбилиси, грузия, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Тбилиси, Грузия, Энтони Блинкен, Евросоюз, Министерство обороны США
В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара

Депутат Цилосани: центр общественного здравоохранения в Тбилиси продолжит работу

© Sputnik / Леван Авлабрели | Перейти в медиабанкЗдание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку финансирования из США, заявила в понедельник депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей.
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"Есть определенная информация о том, что из-за приостановленной суммы в лаборатории Лугара не будут финансироваться определенные исследования. Однако нужно сообщить общественности, что, конечно же, лаборатория Лугара будет работать исправно и продолжит выполнять свою функцию", - заявила Цилосани журналистам.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
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"Заставили замолчать". Гиоргадзе о лабораториях США в Грузии и на Украине
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В миреСШАТбилисиГрузияЭнтони БлинкенЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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