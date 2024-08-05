https://ria.ru/20240805/gruzija-1964165146.html

В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара

В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара - РИА Новости, 05.08.2024

В Грузии прокомментировали ситуацию с финансированием биолаборатории Лугара

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку финансирования из США, заявила... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:06

2024-08-05T14:06

2024-08-05T16:38

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку финансирования из США, заявила в понедельник депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. "Есть определенная информация о том, что из-за приостановленной суммы в лаборатории Лугара не будут финансироваться определенные исследования. Однако нужно сообщить общественности, что, конечно же, лаборатория Лугара будет работать исправно и продолжит выполнять свою функцию", - заявила Цилосани журналистам. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://radiosputnik.ru/20220324/giorgadze-1779950828.html

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в мире, сша, тбилиси, грузия, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша