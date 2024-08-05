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В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 05.08.2024 (обновлено: 15:15 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/gibel-1964189644.html
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю
Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:13
2024-08-05T15:15
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 29 июля по 4 августа погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 29 человек, среди которых двое детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9359 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время боевых действий составило 14 249, среди них 914 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
донецкая народная республика
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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю

Аппарат омбудсмена: 2 мирных жителя погибли в ДНР при обстрелах ВСУ за неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 29 июля по 4 августа погибли два мирных жителя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Число пострадавших за указанный период составило 29 человек, среди которых двое детей.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9359 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время боевых действий составило 14 249, среди них 914 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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