https://ria.ru/20240805/gibel-1964189644.html

В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю

В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю - РИА Новости, 05.08.2024

В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю

Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:13

2024-08-05T15:13

2024-08-05T15:15

специальная военная операция на украине

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 29 июля по 4 августа погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 29 человек, среди которых двое детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9359 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время боевых действий составило 14 249, среди них 914 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, происшествия