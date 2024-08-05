https://ria.ru/20240805/gibel-1964189644.html
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю
Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:13
2024-08-05T15:13
2024-08-05T15:15
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_3c2e786840dd1533359d662cf5b66d75.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в ДНР с 29 июля по 4 августа в результате агрессии украинских войск, еще 29 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 29 июля по 4 августа погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 29 человек, среди которых двое детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9359 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время боевых действий составило 14 249, среди них 914 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_df3c6990cd513d64b92aa6737ea4107d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья морозова, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР при украинских обстрелах погибли два мирных жителя за неделю
Аппарат омбудсмена: 2 мирных жителя погибли в ДНР при обстрелах ВСУ за неделю