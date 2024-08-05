https://ria.ru/20240805/gaza-1964057158.html

Число жертв ударов Израиля по школам в Газе выросло до 30

Число жертв ударов Израиля по школам в Газе выросло до 30 - РИА Новости, 05.08.2024

Число жертв ударов Израиля по школам в Газе выросло до 30

Количество погибших палестинцев в результате ударов ВВС Израиля по двум школам на западе города Газа выросло до 30, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:07

2024-08-05T06:07

2024-08-05T06:12

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рафах (провинция)

россия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество погибших палестинцев в результате ударов ВВС Израиля по двум школам на западе города Газа выросло до 30, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на спасателей. Ранее палестинское новостное агентство WAFA сообщало о 25 погибших. "Израильские силы разбомбили ещё две школы в городе Газа, убив по меньшей мере 30 перемещённых палестинцев", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал со ссылкой на спасателей, около 80% убитых и раненых были детьми. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по членам палестинского движения ХАМАС, которые разместили свои командные центры в двух школах в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, школы использовались батальоном "Аль-Фуркан" ХАМАС как укрытие для своих членов и в качестве командных центров, используемых для планирования и осуществления атак против ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

https://ria.ru/20240804/tonnel-1963992493.html

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа