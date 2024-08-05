В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Магнитогорске ко Дню металлурга, который отмечался 21 июля, на территории городского курорта "Притяжение" запустили светомузыкальный каскадный фонтан, созданный по проекту института "Мосинжпроект" – генерального проектировщика общественного пространства.
"Светомузыкальный фонтан, спроектированный столичными специалистами, общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров стал украшением городского курорта "Притяжение". Он состоит из нижнего, наклонного и верхнего яруса, а водные представления создаются с помощью 1,7 тысячи струй, лазерных установок и более 7 тысяч прожекторов подсветки", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
Функционирование фонтана обеспечивают 90 насосов, позволяющих основным струям бить на высоту до 30 метров. Предусмотрена также возможность генерации пара и движение струй в разных контурах: пенные столбы, водопад, шатер, движущиеся струи, бегущая корона и другие конфигурации.
Как уточняется в сообщении инжиниринговой компании, при разработке архитектурного решения фонтана проектировщики вдохновлялись образами металлургического производства. Весь дизайн фонтана олицетворяет процесс плавления руды и ее превращение в железо. В центре чаши верхнего яруса установлен арт-объект из стали, символизирующий железную руду. Кубы кристаллической решетки на нижнем ярусе – это образ металла. Эффектным дополнением композиции стала технология живого огня: из специальных форсунок вырываются языки настоящего пламени.
Торжественная церемония запуска светомузыкального фонтана была приурочена ко Дню металлурга. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Проект городского курорта "Притяжение" включает в себя множество уникальных объектов, которые становятся популярными достопримечательностями Урала, в их числе большое искусственное озеро с видовым мостом и всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами, добавляется в сообщении.
За годы работы специалисты "Мосинжпроекта" разработали и реализовали проекты знаковых гражданских объектов Москвы, таких как парк "Зарядье" с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в "Лужниках".
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