Рейтинг@Mail.ru
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/fontan-1964179850.html
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан - РИА Новости, 05.08.2024
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
В Магнитогорске ко Дню металлурга, который отмечался 21 июля, на территории городского курорта "Притяжение" запустили светомузыкальный каскадный фонтан,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:41
2024-08-05T14:41
магнитогорск
куба
владимир якушев
алексей текслер
мосинжпроект
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964178850_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b4b00075fd761dbc9808156cb323c19b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Магнитогорске ко Дню металлурга, который отмечался 21 июля, на территории городского курорта "Притяжение" запустили светомузыкальный каскадный фонтан, созданный по проекту института "Мосинжпроект" – генерального проектировщика общественного пространства. "Светомузыкальный фонтан, спроектированный столичными специалистами, общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров стал украшением городского курорта "Притяжение". Он состоит из нижнего, наклонного и верхнего яруса, а водные представления создаются с помощью 1,7 тысячи струй, лазерных установок и более 7 тысяч прожекторов подсветки", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков. Функционирование фонтана обеспечивают 90 насосов, позволяющих основным струям бить на высоту до 30 метров. Предусмотрена также возможность генерации пара и движение струй в разных контурах: пенные столбы, водопад, шатер, движущиеся струи, бегущая корона и другие конфигурации. Как уточняется в сообщении инжиниринговой компании, при разработке архитектурного решения фонтана проектировщики вдохновлялись образами металлургического производства. Весь дизайн фонтана олицетворяет процесс плавления руды и ее превращение в железо. В центре чаши верхнего яруса установлен арт-объект из стали, символизирующий железную руду. Кубы кристаллической решетки на нижнем ярусе – это образ металла. Эффектным дополнением композиции стала технология живого огня: из специальных форсунок вырываются языки настоящего пламени. Торжественная церемония запуска светомузыкального фонтана была приурочена ко Дню металлурга. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Проект городского курорта "Притяжение" включает в себя множество уникальных объектов, которые становятся популярными достопримечательностями Урала, в их числе большое искусственное озеро с видовым мостом и всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами, добавляется в сообщении. За годы работы специалисты "Мосинжпроекта" разработали и реализовали проекты знаковых гражданских объектов Москвы, таких как парк "Зарядье" с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в "Лужниках". Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLtWL23NQF
https://ria.ru/20240415/laureat-1940173815.html
https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html
магнитогорск
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964178850_175:0:2451:1707_1920x0_80_0_0_f129f1c012b6196afd3b5326297aa41a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магнитогорск, куба, владимир якушев, алексей текслер, мосинжпроект, зарядье
Магнитогорск, Куба, Владимир Якушев, Алексей Текслер, Мосинжпроект, Зарядье

В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан

© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
В Магнитогорске запущен спроектированный Мосинжпроектом каскадный фонтан - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Магнитогорске ко Дню металлурга, который отмечался 21 июля, на территории городского курорта "Притяжение" запустили светомузыкальный каскадный фонтан, созданный по проекту института "Мосинжпроект" – генерального проектировщика общественного пространства.
"Светомузыкальный фонтан, спроектированный столичными специалистами, общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров стал украшением городского курорта "Притяжение". Он состоит из нижнего, наклонного и верхнего яруса, а водные представления создаются с помощью 1,7 тысячи струй, лазерных установок и более 7 тысяч прожекторов подсветки", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
В Магнитогорске запущен спроектированный Мосинжпроектом каскадный фонтан - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Рустам Хусаинов (ГК "Притяжение"), Евгений Рухмалев (ред. газеты "Магнитогорский металл"), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)
В Магнитогорске запущен спроектированный "Мосинжпроектом" каскадный фонтан
Функционирование фонтана обеспечивают 90 насосов, позволяющих основным струям бить на высоту до 30 метров. Предусмотрена также возможность генерации пара и движение струй в разных контурах: пенные столбы, водопад, шатер, движущиеся струи, бегущая корона и другие конфигурации.
Как уточняется в сообщении инжиниринговой компании, при разработке архитектурного решения фонтана проектировщики вдохновлялись образами металлургического производства. Весь дизайн фонтана олицетворяет процесс плавления руды и ее превращение в железо. В центре чаши верхнего яруса установлен арт-объект из стали, символизирующий железную руду. Кубы кристаллической решетки на нижнем ярусе – это образ металла. Эффектным дополнением композиции стала технология живого огня: из специальных форсунок вырываются языки настоящего пламени.
Торжественная церемония запуска светомузыкального фонтана была приурочена ко Дню металлурга. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Руководитель института инжинирингового холдинга Мосинжпроект Рустам Черкесов признан Человеком года I Национальной премии Директор года по проектированию - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Проектный институт "Мосинжпроекта" стал лауреатом премии по проектированию
15 апреля, 16:15
Проект городского курорта "Притяжение" включает в себя множество уникальных объектов, которые становятся популярными достопримечательностями Урала, в их числе большое искусственное озеро с видовым мостом и всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами, добавляется в сообщении.
За годы работы специалисты "Мосинжпроекта" разработали и реализовали проекты знаковых гражданских объектов Москвы, таких как парк "Зарядье" с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в "Лужниках".
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLtWL23NQF
Офис Мосинжпроект - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Уровень качества управления "Мосинжпроекта" вновь признан очень высоким
19 марта, 16:25
 
МагнитогорскКубаВладимир ЯкушевАлексей ТекслерМосинжпроектЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала