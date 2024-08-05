https://ria.ru/20240805/finpomosch-1964282619.html

Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии

Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии - РИА Новости, 05.08.2024

Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской стороны в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, но... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:43

2024-08-05T22:43

2024-08-05T22:44

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской стороны в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, но для нее непонятны прекращение финансирования грузинской армии и лаборатории Лугара. "Строгое реагирование США было ожидаемым, не знаю руководство удивлено этим или нет, наверно они не должны удивляться… Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так", - заявила Зурабишвили на пресс-конференции. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958424955.html

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министерство обороны сша, саломе зурабишвили, грузия, в мире, сша, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз