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Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии - РИА Новости, 05.08.2024
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22:43 05.08.2024 (обновлено: 22:44 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/finpomosch-1964282619.html
Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии
Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии - РИА Новости, 05.08.2024
Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской стороны в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, но... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:43
2024-08-05T22:44
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской стороны в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, но для нее непонятны прекращение финансирования грузинской армии и лаборатории Лугара. "Строгое реагирование США было ожидаемым, не знаю руководство удивлено этим или нет, наверно они не должны удивляться… Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так", - заявила Зурабишвили на пресс-конференции. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами. Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html
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министерство обороны сша, саломе зурабишвили, грузия, в мире, сша, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз
Министерство обороны США, Саломе Зурабишвили, Грузия, В мире, США, Тбилиси, Энтони Блинкен, Евросоюз
Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии

Президент Грузии Зурабишвили удивлена, что США приостановили финпомощь армии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской стороны в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, но для нее непонятны прекращение финансирования грузинской армии и лаборатории Лугара.
"Строгое реагирование США было ожидаемым, не знаю руководство удивлено этим или нет, наверно они не должны удивляться… Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так", - заявила Зурабишвили на пресс-конференции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Зурабишвили рассказала, почему США и ЕС пошли на ограничения против Грузии
9 июля, 12:37
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. Ранее грузинские СМИ заявили, что лаборатория Лугара в Тбилиси получала ежегодно 10 миллионов долларов от США, и часть из замороженных 95 миллионов долларов были предназначены именно ей.
В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.
Сторонники партии Грузинская мечта во время акции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Министерство обороны СШАСаломе ЗурабишвилиГрузияВ миреСШАТбилисиЭнтони БлинкенЕвросоюз
 
 
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