https://ria.ru/20240805/finansirovanie-1964174610.html

Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья

Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья - РИА Новости, 05.08.2024

Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья

Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:32

2024-08-05T14:32

2024-08-05T14:32

липецкая область

игорь артамонов

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Сумма дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей позволит возвести в 2024 году в селах Липецкой области 70 домов вместо запланированных 53, уточнил губернатор. Жилье предполагается построить в девяти муниципалитетах. "Жилье получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших селах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь еще больше молодых специалистов в муниципалитеты", – отметил Артамонов. Дома строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. По словам Артамонова, за четыре года действия программы в Липецкой области построили 71 дом и две квартиры общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метра в пяти муниципальных районах и округах.

https://ria.ru/20240731/vodosnabzhenie-1963125576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье