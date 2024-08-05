https://ria.ru/20240805/finansirovanie-1964174610.html
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья - РИА Новости, 05.08.2024
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья
Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:32
2024-08-05T14:32
2024-08-05T14:32
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Сумма дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей позволит возвести в 2024 году в селах Липецкой области 70 домов вместо запланированных 53, уточнил губернатор. Жилье предполагается построить в девяти муниципалитетах. "Жилье получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших селах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь еще больше молодых специалистов в муниципалитеты", – отметил Артамонов. Дома строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. По словам Артамонова, за четыре года действия программы в Липецкой области построили 71 дом и две квартиры общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метра в пяти муниципальных районах и округах.
https://ria.ru/20240731/vodosnabzhenie-1963125576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Сумма дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей позволит возвести в 2024 году в селах Липецкой области 70 домов вместо запланированных 53, уточнил губернатор. Жилье предполагается построить в девяти муниципалитетах.
"Жилье получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших селах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь еще больше молодых специалистов в муниципалитеты", – отметил Артамонов
.
Дома строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете.
По словам Артамонова, за четыре года действия программы в Липецкой области построили 71 дом и две квартиры общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метра в пяти муниципальных районах и округах.