Рейтинг@Mail.ru
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:32 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/finansirovanie-1964174610.html
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья - РИА Новости, 05.08.2024
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья
Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:32
2024-08-05T14:32
липецкая область
игорь артамонов
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Сумма дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей позволит возвести в 2024 году в селах Липецкой области 70 домов вместо запланированных 53, уточнил губернатор. Жилье предполагается построить в девяти муниципалитетах. "Жилье получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших селах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь еще больше молодых специалистов в муниципалитеты", – отметил Артамонов. Дома строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. По словам Артамонова, за четыре года действия программы в Липецкой области построили 71 дом и две квартиры общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метра в пяти муниципальных районах и округах.
https://ria.ru/20240731/vodosnabzhenie-1963125576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье

Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Сумма дополнительных средств в размере 80 миллионов рублей позволит возвести в 2024 году в селах Липецкой области 70 домов вместо запланированных 53, уточнил губернатор. Жилье предполагается построить в девяти муниципалитетах.
"Жилье получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших селах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь еще больше молодых специалистов в муниципалитеты", – отметил Артамонов.
Дома строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете.
По словам Артамонова, за четыре года действия программы в Липецкой области построили 71 дом и две квартиры общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метра в пяти муниципальных районах и округах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах
31 июля, 11:19
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала