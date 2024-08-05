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На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции
На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции - РИА Новости, 05.08.2024
На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции
Специалисты госветслужбы Московской области провели более 1,5 тысяч проверок продукции на сырном фестивале в Истре, который прошел со 2 по 4 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:02
2024-08-05T18:02
2024-08-05T18:02
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты госветслужбы Московской области провели более 1,5 тысяч проверок продукции на сырном фестивале в Истре, который прошел со 2 по 4 августа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что около 300 фермеров из разных регионов страны собрались на ярмарке, организованной на территории сыроварни в деревне Дубровское городского округа Истра. Специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели товары на фестивале – сыры, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты и прочее. Ими было сформировано свыше 1,5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов. В министерстве добавили, что контроль реализуемой продукции в рамках фестивалей, ярмарок и других областных мероприятий - обязательное условие для безопасности потребителей.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), истра, продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Продукты
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты госветслужбы Московской области провели более 1,5 тысяч проверок продукции на сырном фестивале в Истре, который прошел со 2 по 4 августа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Там отметили, что около 300 фермеров из разных регионов страны собрались на ярмарке, организованной на территории сыроварни в деревне Дубровское городского округа Истра.
Специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели товары на фестивале – сыры, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты и прочее. Ими было сформировано свыше 1,5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов.
В министерстве добавили, что контроль реализуемой продукции в рамках фестивалей, ярмарок и других областных мероприятий - обязательное условие для безопасности потребителей.