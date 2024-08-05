https://ria.ru/20240805/festival-1964242979.html

На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции

На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции - РИА Новости, 05.08.2024

На сырном фестивале в Истре провели более 1500 проверок продукции

Специалисты госветслужбы Московской области провели более 1,5 тысяч проверок продукции на сырном фестивале в Истре, который прошел со 2 по 4 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:02

2024-08-05T18:02

2024-08-05T18:02

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты госветслужбы Московской области провели более 1,5 тысяч проверок продукции на сырном фестивале в Истре, который прошел со 2 по 4 августа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что около 300 фермеров из разных регионов страны собрались на ярмарке, организованной на территории сыроварни в деревне Дубровское городского округа Истра. Специалисты государственной ветеринарной службы осмотрели товары на фестивале – сыры, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты и прочее. Ими было сформировано свыше 1,5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов. В министерстве добавили, что контроль реализуемой продукции в рамках фестивалей, ярмарок и других областных мероприятий - обязательное условие для безопасности потребителей.

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истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, продукты