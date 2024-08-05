https://ria.ru/20240805/festival-1964205029.html

В Дагестане пройдет II Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

В Дагестане пройдет II Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 05.08.2024

В Дагестане пройдет II Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова в Махачкале II Международный фестиваль... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:03

культура

россия

махачкала

кино

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова в Махачкале II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". В программе — фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями кинокартин. Запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения."Фестиваль — это не просто кинопоказы. Люди, посмотрев эти ленты, понимают, что они о правде. Они показывают, что происходит на самом деле. Зрителя не обманешь, поэтому существует такой запрос и интерес к нашим фильмам", — рассказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.В программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, приведшие к началу второй чеченской войны, когда 7 августа боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан. Показы кинокартин о подвиге народа республики приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.Первый фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Москве в феврале 2023 года — в годовщину начала СВО. С тех пор он прошёл в семи городах России, включая Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, документальные ленты о героях СВО увидели жители 19 стран: Абхазии, Азербайджана, Аргентины, Беларуси, Египта, Замбии, Кипра, Китая, Ливана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Южной Осетии, Турции, Шри-Ланки, Италии и Индии.Подробности зрительской и деловой программы будут доступны на сайте фестиваля. Вход на все мероприятия бесплатный, но количество мест ограничено. Можно оставить заявку, чтобы получить напоминание о старте регистрации.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, махачкала, кино