ВКонтакте представила новые активности Фандом Феста

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила новые активности, которые ждут гостей Фандом Феста 14 и 15 сентября. Зрители смогут познакомиться с новинками кино, увидеть шоу k-pop-звезд, посетить презентации популярных издательств и взять автографы у любимых артистов.На главной сцене Фандом Феста на площадке Main Stage в Москве 15 сентября выступит корейский бойз-бэнд BLITZERS (블리처스). В 2024 году его солисты стали первыми k-pop-артистами, которые участвовали в британском шоу ITV Britain’s Got Talent, они получили высокие оценки от судей и вышли в полуфинал. BLITZERS проведут хай-тач ― фанаты смогут дать пять музыкантам. Ведущими главной сцены второго дня Фандом Феста станут стример и музыкант Никита Сударь, стендап-комик и телеведущий Евгений Чебатков. Ведущие зоны "Фан-лекторий" 15 сентября ― фандомный блогер Саша Кулич, автор трукрайм-канала "Фауст 21 века" Василий Бейнарович.Новинки из мира кино и встречи с актерамиНа Фандом Фесте пройдут презентации киноновинок и автограф-сессии с кастами проектов. Участники съёмочной команды сериала "Подростки в космосе", который выйдет на Wink.ru, покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы из зала. Над проектом работали создатели сериала "Трудные подростки". Со зрителями встретятся креативные продюсеры Алексей Воробьёв и Екатерина Матвиенко, актёры Святослав Рогожан, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сарапульцев, Николай Шрайбер и Валентин Анциферов.Зрители смогут встретиться и пообщаться с кастом и создателями одних из самых ожидаемых российских фильмов:Посетители Фандом Феста получат возможность первыми познакомиться с секретным проектом от онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA. Гостями презентации станут режиссёр Иван Макаревич, актёры Денис Никитин, Александра Немчинова, Роберт Захарян, Екатерина Чаннова и Валентина Карташёва. На площадке фестиваля пройдут презентации нового сезона анимационного сериала "Подозрительная сова" от студии "2x2" и сериала "Наследники. Дар крови" от телеканала СТС.Что приготовили издатели книг и комиксовНа главной сцене фестиваля 14 сентября пройдёт презентация от издательства комиксов BUBBLE. В "Фан-лектории" на вопросы гостей ответят авторы Анастасия Phobs Ким, Джамиля Зульпикарова, Наталия Nightday Воронцова и Ирина Soyka Иванова, они будут раздавать автографы. Специально для фестиваля издательство выпустит комикс в эксклюзивной обложке. Модератором встречи станет главный редактор BUBBLE Роман Котков.Издательство Marshmallow Books 14 сентября проведёт мастер-класс по рисованию альтернативных обложек книги "Поймать океан" Виктории Войцек. На следующий день Фандом Феста зрителей ждёт панельная дискуссия "Почему мы читаем и смотрим стекло?" с участием книжных блогеров и главного редактора издательства. Встречи пройдут в зоне "Фан-лекторий".На главной сцене издательство "Азбука" покажет новинки комиксов и манги, которые эксклюзивно изданы на русском языке."Эксмо" презентует второй том "Системы „Спаси-себя-сам“ для Главного Злодея" Мосян Тунсю и ориентальное фэнтези "Небесная собака. Спасение души несчастного. Том 2" от Лин Няннян.Издательство Like Book представит китайскую драму "Зимняя бегония" ― об истории расскажут бренд-менеджер проекта Лилия Швец, редактор Like Book Инга Доева и переводчик Екатерина Фейгина.Редактор издательства Freedom Юлия Лосева и книжные блогеры Иван Щукин (king_knig) и Ксения lisichkabook проведут паблик-ток "Становление легенды: влияние Холли Блэк на жанр young adult фэнтези". Они обсудят спин-офф фэнтези-трилогии Холли Блэк о Фейриленде "Воздушный народ", новинку фестиваля — "Принц Эльфхейма. Украденный наследник".В арт-зоне издательства БОМБОРА презентуют книжные новинки: "Неофициальная кулинарная книга Blackpink. Попробуйте любимые блюда королев K-pop!", "Сага Yakuza: подобная дракону. Как преступный мир Японии превратили в видеоигру" и работу, посвящённую диктаторам, от авторов подкаста "История на ночь" Евгения Чебаткова, Расула Чабдарова и Томаса Гайсанова.Зрители смогут посетить встречу с авторами издательства МИФ ― Эл Моргот, Ритой Хоффман и ALES. Общение писателей с аудиторией будет проходить на главной сцене и в "Фан-лектории".От геймдев-лаборатории до премьеры аудиохоррора: проекты VK на Фандом Фесте — 2024На главной сцене VK Музыка совместно с издательством "Кислород" представят новый медиапроект: аудиохоррор "Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том 2". В его поддержку в "Фан-лектории" будет организован паблик-ток на тему "Японские демоны, ёкаи и жуткие азиатские легенды. Канашибари". На стенде проекта в экспо-зоне пройдут интерактивы по озвучке персонажей, розыгрыш мерча, мастер-класс по каллиграфии, автограф-сессия с авторами Ангелиной и Вероникой Шэн.VK Play и VK Education 14 сентября познакомят гостей с "Лабораторией", в которой студенты из сферы геймдева смогут презентовать свои проекты. О программе поддержки расскажут менеджер образовательных проектов VK Play Алексей Дроконов и блогер канала ТАК ОСТРО! Даша Островская. На этой же площадке пройдёт открытая запись подкаста "Фандомные боли" с популярным блогером lexa.lepexa, известным своими роликами на Genshin Impact, Honkai: Star Rail и ZZZ.Ранее ВКонтакте представила программу Фандом Феста. Ведущими первого дня фестиваля станут Александр Сетейкин и Матвей Лыков (франшиза "Майор Гром"), актёр озвучки аниме Ислам Ганджаев и блогер Влад Левский. Музыкальным хедлайнером был объявлен корейский бойз-бэнд TIOT. На фестивале пройдут презентации фильмов и аниме, конкурс косплееров, чемпионат по кавер-дэнсу, автограф-сессии, паблик-токи, мастер-классы и "Гик-маркет".

