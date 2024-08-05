https://ria.ru/20240805/evakuatsiya-1964055402.html

В Бурятии из-за паводков эвакуировали 11 человек

В Бурятии из-за паводков эвакуировали 11 человек - РИА Новости, 05.08.2024

В Бурятии из-за паводков эвакуировали 11 человек

Одиннадцать человек, в том числе 7 детей, эвакуированы в пункт временного размещения в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщил глава региона Алексей РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:15

2024-08-05T05:15

2024-08-05T06:51

происшествия

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

алексей цыденов

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе 7 детей, эвакуированы в пункт временного размещения в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Работаю в Заиграевском районе. В ночь с воскресенья на понедельник вода прибыла в село Челутай-3. Подтоплены приусадебные участки… Посетил пункт временного размещения, на ночь сюда была эвакуирована одна большая семья - 7 детей и 4 взрослых", - написал Цыденов. Он отметил, что в селах Горхон, Дархита, Новоильинск, Илька, Челутай-24, Татарский ключ, Новая Брянь вода пошла на спад. По данным пресс-службы правительства Бурятии, в Заиграевском районе подтоплены 15 приусадебных участков (из них 8 нежилые). В общем же по республике по состоянию на понедельник подтоплено 28 домов, 99 приусадебных участков, заилено 10 домов и 374 приусадебных участка.В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники устранили размыв на подходе к мосту через Хонхолойку и открыли проезд для легкового автотранспорта и автобусов.

https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html

https://ria.ru/20240804/chs-1963994258.html

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

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происшествия, заиграевский район, мухоршибирский район, республика бурятия, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024