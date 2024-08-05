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На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей - РИА Новости, 05.08.2024
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03:50 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html
На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей
На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей - РИА Новости, 05.08.2024
На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей
Ремонтные бригады компании "Сахалинэнерго" в понедельник восстановили после схода селей по временной схеме электроснабжение трех сел в Невельском районе,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:50
2024-08-05T03:50
происшествия
невельский район
южно-сахалинск
холмская
валерий лимаренко
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Ремонтные бригады компании "Сахалинэнерго" в понедельник восстановили после схода селей по временной схеме электроснабжение трех сел в Невельском районе, сообщает правительство региона. "Однако для создания постоянной схемы электроснабжения потребуется прокладка линии электропередачи в другом коридоре, так как смонтировать опоры на прежнем месте невозможно – сошедшие сель и оползни повредили участок трассы ЛЭП", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства. С 3 августа в Невельском районе сошло 20 селей, в том числе 10 – в райцентре. В расчистке задействована вся муниципальная коммунальная техника. Дополнительно по поручению губернатора области Валерия Лимаренко привлечена спецтехника из Южно-Сахалинска, а также из Холмского, Долинского и Корсаковского районов. Сошедшие грязевые массы повредили пять опор линии электропередачи, от которой зависит электроснабжение сел Ясноморское, Заветы Ильича, Придорожное.
https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963989953.html
невельский район
южно-сахалинск
холмская
сахалин
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происшествия, невельский район, южно-сахалинск, холмская, валерий лимаренко, сахалин
Происшествия, Невельский район, Южно-Сахалинск, Холмская, Валерий Лимаренко, Сахалин
На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей

Электроснабжение сел Невельского района Сахалина восстановлено после схода селей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭлектрик восстанавливает линию электропередачи
Электрик восстанавливает линию электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Электрик восстанавливает линию электропередачи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Ремонтные бригады компании "Сахалинэнерго" в понедельник восстановили после схода селей по временной схеме электроснабжение трех сел в Невельском районе, сообщает правительство региона.
"Однако для создания постоянной схемы электроснабжения потребуется прокладка линии электропередачи в другом коридоре, так как смонтировать опоры на прежнем месте невозможно – сошедшие сель и оползни повредили участок трассы ЛЭП", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
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С 3 августа в Невельском районе сошло 20 селей, в том числе 10 – в райцентре. В расчистке задействована вся муниципальная коммунальная техника. Дополнительно по поручению губернатора области Валерия Лимаренко привлечена спецтехника из Южно-Сахалинска, а также из Холмского, Долинского и Корсаковского районов. Сошедшие грязевые массы повредили пять опор линии электропередачи, от которой зависит электроснабжение сел Ясноморское, Заветы Ильича, Придорожное.
 
ПроисшествияНевельский районЮжно-СахалинскХолмскаяВалерий ЛимаренкоСахалин
 
 
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