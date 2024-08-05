https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html

На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей

На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей - РИА Новости, 05.08.2024

На Сахалине восстановили электроснабжение трех сел после схода селей

Ремонтные бригады компании "Сахалинэнерго" в понедельник восстановили после схода селей по временной схеме электроснабжение трех сел в Невельском районе,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:50

2024-08-05T03:50

2024-08-05T03:50

происшествия

невельский район

южно-сахалинск

холмская

валерий лимаренко

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Ремонтные бригады компании "Сахалинэнерго" в понедельник восстановили после схода селей по временной схеме электроснабжение трех сел в Невельском районе, сообщает правительство региона. "Однако для создания постоянной схемы электроснабжения потребуется прокладка линии электропередачи в другом коридоре, так как смонтировать опоры на прежнем месте невозможно – сошедшие сель и оползни повредили участок трассы ЛЭП", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства. С 3 августа в Невельском районе сошло 20 селей, в том числе 10 – в райцентре. В расчистке задействована вся муниципальная коммунальная техника. Дополнительно по поручению губернатора области Валерия Лимаренко привлечена спецтехника из Южно-Сахалинска, а также из Холмского, Долинского и Корсаковского районов. Сошедшие грязевые массы повредили пять опор линии электропередачи, от которой зависит электроснабжение сел Ясноморское, Заветы Ильича, Придорожное.

https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963989953.html

невельский район

южно-сахалинск

холмская

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, невельский район, южно-сахалинск, холмская, валерий лимаренко, сахалин