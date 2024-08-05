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В Центре воспроизводства Московского зоопарка родились джейраны
В Центре воспроизводства Московского зоопарка родились джейраны - РИА Новости, 05.08.2024
В Центре воспроизводства Московского зоопарка родились джейраны
Джейраны родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, в этом году в центре появилось на свет уже восемь детенышей, сообщается в РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:27
2024-08-05T10:27
2024-08-05T10:27
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московский зоопарк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Джейраны родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, в этом году в центре появилось на свет уже восемь детенышей, сообщается в Telegram-канале филиала столичного зоосада. "В Центре Воспроизводства родились джейраны!.. Наш Центр уже давно успешно работает с этим видом - в этом году родилось 8 детенышей, они содержатся в просторном вольере вместе с матерями и старшими братьями и сестрами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первые дни после рождения джейраны - это "беззащитные комочки, лежащие неподвижно среди травы и притворяющиеся кочками". В отличие от более крупных копытных детеныши не находятся на виду первые две-три недели после рождения - им нужно окрепнуть, прежде чем присоединиться к взрослым. Джейраны - маленькие и быстроногие животные из рода газелей, водятся они в пустынях и степях Средней Азии и в зоопарках содержатся достаточно редко.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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средняя азия, московский зоопарк
Хорошие новости, Средняя Азия, Московский зоопарк
В Центре воспроизводства Московского зоопарка родились джейраны
В Центре воспроизводства Московского зоопарка родились 8 детенышей джейранов