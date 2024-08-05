https://ria.ru/20240805/dultsev-1964254393.html

Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для освобождения его семьи

Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для освобождения его семьи - РИА Новости, 05.08.2024

Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для освобождения его семьи

Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:57

2024-08-05T18:57

2024-08-05T19:24

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владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что сотрудник Службы внешней разведки, который навещал его и жену в заключении, говорил, что президент РФ Владимир Путин и СВР делают все возможное для их вызволения. "На одном из таких посещений он нам передал привет от президента, сказал, что Владимир Владимирович и СВР делают все возможное для нашего вызволения. Это, конечно, было большой поддержкой", - заявил Дульцев. Он выразил глубокую благодарность президенту и службе. "Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба, и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", - заключил российский разведчик. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html

https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html

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россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире