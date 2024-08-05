Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для освобождения его семьи
Разведчик Дульцев: Путин и СВР делали все возможное для нашего вызволения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что сотрудник Службы внешней разведки, который навещал его и жену в заключении, говорил, что президент РФ Владимир Путин и СВР делают все возможное для их вызволения.
"На одном из таких посещений он нам передал привет от президента, сказал, что Владимир Владимирович и СВР делают все возможное для нашего вызволения. Это, конечно, было большой поддержкой", - заявил Дульцев.
Он выразил глубокую благодарность президенту и службе.
"Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба, и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", - заключил российский разведчик.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.