https://ria.ru/20240805/dron-1964236881.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2024

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек

Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:36

2024-08-05T17:36

2024-08-05T17:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Кроме того, еще три человека получили ранения. Попутным транспортом их доставляют в районную больницу, добавил Гладков.Ранее в понедельник глава региона сообщил, что украинский дрон ударил по движущимся по дороге автомобилям в селе Репное. Водитель одного из транспортных средств получил баротравму, ему оказали медпомощь на месте.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, происшествия