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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 05.08.2024 (обновлено: 17:48 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dron-1964236881.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2024
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек
Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:36
2024-08-05T17:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Кроме того, еще три человека получили ранения. Попутным транспортом их доставляют в районную больницу, добавил Гладков.Ранее в понедельник глава региона сообщил, что украинский дрон ударил по движущимся по дороге автомобилям в селе Репное. Водитель одного из транспортных средств получил баротравму, ему оказали медпомощь на месте.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек

Гладков: при ударе дрона ВСУ по автобусу в селе Вязовое погиб человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусу сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Вязовое
Последствия удара ВСУ по автобусу сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Вязовое - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусу сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Вязовое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кроме того, еще три человека получили ранения. Попутным транспортом их доставляют в районную больницу, добавил Гладков.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что украинский дрон ударил по движущимся по дороге автомобилям в селе Репное. Водитель одного из транспортных средств получил баротравму, ему оказали медпомощь на месте.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссияПроисшествия
 
 
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