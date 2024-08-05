В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, погиб один человек
Гладков: при ударе дрона ВСУ по автобусу в селе Вязовое погиб человек
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусу сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Вязовое
Последствия удара ВСУ по автобусу сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Вязовое
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб после удара беспилотника ВСУ по автобусу сельхозпредприятия в селе Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Кроме того, еще три человека получили ранения. Попутным транспортом их доставляют в районную больницу, добавил Гладков.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что украинский дрон ударил по движущимся по дороге автомобилям в селе Репное. Водитель одного из транспортных средств получил баротравму, ему оказали медпомощь на месте.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18