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В ДНР заявили, что республика будет обеспечена хлебом на сто процентов - РИА Новости, 05.08.2024
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16:18 05.08.2024 (обновлено: 16:22 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dnr-1964211845.html
В ДНР заявили, что республика будет обеспечена хлебом на сто процентов
В ДНР заявили, что республика будет обеспечена хлебом на сто процентов - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР заявили, что республика будет обеспечена хлебом на сто процентов
Хлебоуборочная кампания завершилась в Донецкой Народной Республике, по ее результатам республика будет обеспечена хлебом и хлебобулочными на 100%, заявил РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:18
2024-08-05T16:22
экономика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Хлебоуборочная кампания завершилась в Донецкой Народной Республике, по ее результатам республика будет обеспечена хлебом и хлебобулочными на 100%, заявил РИА Новости вице-премьер ДНР Артем Крамаренко. "В этом году ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено порядка 480 тысяч тонн, что позволяет говорить о том, что республика точно будет с хлебом. Полученный урожай позволит на 100% закрыть потребности региона в хлебе и хлебобулочных изделиях", - сказал Крамаренко. По его словам, закрыть потребность в зерне получилось, несмотря на объявленный режим ЧС и осложнение работы аграриев в этом году. "Несмотря на негативные факторы, которые сложились в текущем году, сельхозпроизводители успели подготовиться к уборочной кампании. В срок были выполнены все подготовительные мероприятия, выполнена закупка ГСМ, проведено техническое обслуживание техники. Показатели текущего года, безусловно, ниже в сравнении с прошлогодними данными, в виду того, что весной сложились неблагоприятные агрометеоусловия и часть посевов была повреждена или вовсе погибла", - добавил он. Как отмечают в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, в этом году снижение урожайности оценивается в 30-40% относительно прошлого года. Площадь урожая в 2024 году на 2% больше площади прошлого года, что составило 226,9 тыс га. В полях при уборке урожая было задействовано порядка 5000 единиц сельхозтехники.
https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html
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экономика, донецкая народная республика
Экономика, Донецкая Народная Республика
В ДНР заявили, что республика будет обеспечена хлебом на сто процентов

Вице-премьер Крамаренко: ДНР будет обеспечена хлебом по результатам уборочной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Хлебоуборочная кампания завершилась в Донецкой Народной Республике, по ее результатам республика будет обеспечена хлебом и хлебобулочными на 100%, заявил РИА Новости вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.
«
"В этом году ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено порядка 480 тысяч тонн, что позволяет говорить о том, что республика точно будет с хлебом. Полученный урожай позволит на 100% закрыть потребности региона в хлебе и хлебобулочных изделиях", - сказал Крамаренко.
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По его словам, закрыть потребность в зерне получилось, несмотря на объявленный режим ЧС и осложнение работы аграриев в этом году.
"Несмотря на негативные факторы, которые сложились в текущем году, сельхозпроизводители успели подготовиться к уборочной кампании. В срок были выполнены все подготовительные мероприятия, выполнена закупка ГСМ, проведено техническое обслуживание техники. Показатели текущего года, безусловно, ниже в сравнении с прошлогодними данными, в виду того, что весной сложились неблагоприятные агрометеоусловия и часть посевов была повреждена или вовсе погибла", - добавил он.
Как отмечают в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, в этом году снижение урожайности оценивается в 30-40% относительно прошлого года.
Площадь урожая в 2024 году на 2% больше площади прошлого года, что составило 226,9 тыс га. В полях при уборке урожая было задействовано порядка 5000 единиц сельхозтехники.
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