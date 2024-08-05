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В Днепропетровске сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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09:13 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/dnepropetrovsk-1964069366.html
В Днепропетровске сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили СМИ
В Днепропетровске сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
В Днепропетровске сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили СМИ
Автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли ночью в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:13
2024-08-05T09:13
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли ночью в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) на улице Калиновой ночью подожгли машину военного", - говорится в сообщении.Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, днепропетровск, днепр (город), украина, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщили СМИ

"Страна": в Днепропетровске ночью сожгли автомобиль военного

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли ночью в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) на улице Калиновой ночью подожгли машину военного", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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В миреДнепропетровскДнепр (город)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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