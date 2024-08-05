https://ria.ru/20240805/deputat-1964073214.html

Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество

Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество - РИА Новости, 05.08.2024

Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы Ставропольского края, которого обвиняют в покушении на мошенничество на 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:36

2024-08-05T09:36

2024-08-05T09:36

происшествия

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы Ставропольского края, которого обвиняют в покушении на мошенничество на 50 миллионов рублей, сообщило СУ СК по региону. "По данным следствия, в июле этого года депутату стало известно об уголовном преследовании экс-чиновника и заключении его под стражу. Обвиняемый предложил сыну подследственного за денежное вознаграждение в сумме 50 миллионов рублей через третьих лиц решить вопрос об изменении отцу меры пресечения на домашний арест и в последующем прекращении уголовного преследования", – говорится в сообщении. Как сообщает СУ СК, мужчина заранее обратился в правоохранительные органы с заявлением. В одном из ресторанов города Ставрополя при передаче денег и муляжей депутата задержали с поличным. Суд арестовал его по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В ходе обысков была установлена причастность еще двух мужчин к совершенному преступлению. В настоящее время они также задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20240719/deputat-1960626890.html

https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)