https://ria.ru/20240805/deputat-1964073214.html
Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество
Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество - РИА Новости, 05.08.2024
Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы Ставропольского края, которого обвиняют в покушении на мошенничество на 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:36
2024-08-05T09:36
2024-08-05T09:36
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ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы Ставропольского края, которого обвиняют в покушении на мошенничество на 50 миллионов рублей, сообщило СУ СК по региону. "По данным следствия, в июле этого года депутату стало известно об уголовном преследовании экс-чиновника и заключении его под стражу. Обвиняемый предложил сыну подследственного за денежное вознаграждение в сумме 50 миллионов рублей через третьих лиц решить вопрос об изменении отцу меры пресечения на домашний арест и в последующем прекращении уголовного преследования", – говорится в сообщении. Как сообщает СУ СК, мужчина заранее обратился в правоохранительные органы с заявлением. В одном из ресторанов города Ставрополя при передаче денег и муляжей депутата задержали с поличным. Суд арестовал его по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В ходе обысков была установлена причастность еще двух мужчин к совершенному преступлению. В настоящее время они также задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20240719/deputat-1960626890.html
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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ставропольского депутата обвинили в покушении на мошенничество
СК возбудил дело против ставропольского депутата, подозреваемого в мошенничестве