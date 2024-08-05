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В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал"

В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал" - РИА Новости, 05.08.2024

В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал"

Легковые автомобили начали пропускать на участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, пострадавшем ранее от паводков, сообщает минтранс республики. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T07:09

2024-08-05T07:09

2024-08-05T07:09

происшествия

мухоршибирский район

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

россия

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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Легковые автомобили начали пропускать на участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, пострадавшем ранее от паводков, сообщает минтранс республики. В Мухоршибирском районе Бурятии 3 августа из-за обильных осадков произошел прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище, на федеральной трассе "Байкал" паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Были подмыты конусы, промежуточные опоры и подъезды к мостам, частично деформированы пролетные строения. Было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Дорожники проводили восстановительные работы. "На федеральной дороге Р-258 "Байкал" начали пропускать легковые авто по одной-две машины с промежутком в две-три минуты", - говорится в сообщении. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.

https://ria.ru/20240805/primore-1964057959.html

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мухоршибирский район

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происшествия, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024, республика бурятия, россия