https://ria.ru/20240805/buryatiya-1964059745.html
В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал"
В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал" - РИА Новости, 05.08.2024
В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал"
Легковые автомобили начали пропускать на участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, пострадавшем ранее от паводков, сообщает минтранс республики. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:09
2024-08-05T07:09
2024-08-05T07:09
происшествия
мухоршибирский район
наводнения в россии — 2024
республика бурятия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963983371_0:218:443:467_1920x0_80_0_0_bddd8c9c059d82e63165da22eb1fbfab.jpg
УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Легковые автомобили начали пропускать на участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" в Бурятии, пострадавшем ранее от паводков, сообщает минтранс республики. В Мухоршибирском районе Бурятии 3 августа из-за обильных осадков произошел прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище, на федеральной трассе "Байкал" паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Были подмыты конусы, промежуточные опоры и подъезды к мостам, частично деформированы пролетные строения. Было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Дорожники проводили восстановительные работы. "На федеральной дороге Р-258 "Байкал" начали пропускать легковые авто по одной-две машины с промежутком в две-три минуты", - говорится в сообщении. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
https://ria.ru/20240805/primore-1964057959.html
https://ria.ru/20240805/dozhdi-1964056995.html
мухоршибирский район
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963983371_0:177:443:509_1920x0_80_0_0_339eea71440b07155534ead289c27b97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024, республика бурятия, россия
Происшествия, Мухоршибирский район, Наводнения в России — 2024, Республика Бурятия, Россия
В Бурятии начали пропускать автомобили на участке трассы "Байкал"
В Бурятии начали пускать автомобили на участок трассы, пострадавший от паводков