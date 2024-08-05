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В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево - РИА Новости, 05.08.2024
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16:16 05.08.2024 (обновлено: 16:21 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/burjatija-1964210778.html
В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево
В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево - РИА Новости, 05.08.2024
В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево
Эвакуация жителей Заиграево началась в Бурятии из-за паводка, затоплено 32 приусадебных участка, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:16
2024-08-05T16:21
происшествия
жилье
заиграевский район
мухоршибирский район
республика бурятия
алексей цыденов
байкал
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Эвакуация жителей Заиграево началась в Бурятии из-за паводка, затоплено 32 приусадебных участка, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что в Заиграевском районе подтоплены 15 приусадебных участков, в ПВР эвакуированы 11 человек, в том числе 7 детей. В Новоильинске паводком разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. "По состоянию на 20.00 (15.00 мск), в населенном пункте Заиграево подтоплено 32 приусадебных участка, в которых проживает 116 человек, из них 33 детей, подтопленных домов нет. На данный момент с подтопленных территорий идёт эвакуация людей в пункт временного размещения на базе ДЮСШ вместимостью 100 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что также подтоплен перекресток с участком региональной автодороги "Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга - Хоринск". Проехать по нему могут только автомобили высокой проходимости, для легковых автомобилей есть объездная дорога: лесная дорога в объезд Заиграево. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском и Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.
https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html
https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html
заиграевский район
мухоршибирский район
республика бурятия
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происшествия, жилье, заиграевский район, мухоршибирский район, республика бурятия, алексей цыденов, байкал, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Заиграевский район, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Байкал, Наводнения в России — 2024
В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево

В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево из-за паводка

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияПоследствия паводка в Новоильинске Заиграевского района Бурятии
Последствия паводка в Новоильинске Заиграевского района Бурятии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Последствия паводка в Новоильинске Заиграевского района Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Эвакуация жителей Заиграево началась в Бурятии из-за паводка, затоплено 32 приусадебных участка, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что в Заиграевском районе подтоплены 15 приусадебных участков, в ПВР эвакуированы 11 человек, в том числе 7 детей. В Новоильинске паводком разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста.
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«
"По состоянию на 20.00 (15.00 мск), в населенном пункте Заиграево подтоплено 32 приусадебных участка, в которых проживает 116 человек, из них 33 детей, подтопленных домов нет. На данный момент с подтопленных территорий идёт эвакуация людей в пункт временного размещения на базе ДЮСШ вместимостью 100 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также подтоплен перекресток с участком региональной автодороги "Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга - Хоринск". Проехать по нему могут только автомобили высокой проходимости, для легковых автомобилей есть объездная дорога: лесная дорога в объезд Заиграево.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском и Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.
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ПроисшествияЖильеЗаиграевский районМухоршибирский районРеспублика БурятияАлексей ЦыденовБайкалНаводнения в России — 2024
 
 
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