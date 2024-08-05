https://ria.ru/20240805/burjatija-1964210778.html

В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево

В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево - РИА Новости, 05.08.2024

В Бурятии началась эвакуация жителей Заиграево

Эвакуация жителей Заиграево началась в Бурятии из-за паводка, затоплено 32 приусадебных участка, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:16

2024-08-05T16:16

2024-08-05T16:21

происшествия

жилье

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

алексей цыденов

байкал

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Эвакуация жителей Заиграево началась в Бурятии из-за паводка, затоплено 32 приусадебных участка, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что в Заиграевском районе подтоплены 15 приусадебных участков, в ПВР эвакуированы 11 человек, в том числе 7 детей. В Новоильинске паводком разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. "По состоянию на 20.00 (15.00 мск), в населенном пункте Заиграево подтоплено 32 приусадебных участка, в которых проживает 116 человек, из них 33 детей, подтопленных домов нет. На данный момент с подтопленных территорий идёт эвакуация людей в пункт временного размещения на базе ДЮСШ вместимостью 100 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что также подтоплен перекресток с участком региональной автодороги "Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга - Хоринск". Проехать по нему могут только автомобили высокой проходимости, для легковых автомобилей есть объездная дорога: лесная дорога в объезд Заиграево. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском и Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.

https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html

https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

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происшествия, жилье, заиграевский район, мухоршибирский район, республика бурятия, алексей цыденов, байкал, наводнения в россии — 2024