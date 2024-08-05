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В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка - РИА Новости, 05.08.2024
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10:26 05.08.2024 (обновлено: 10:31 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/burjatija-1964084886.html
В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка
В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка - РИА Новости, 05.08.2024
В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка
Четыре автомобильных и три пешеходных моста разрушены паводком в Новоильинске Заиграевского района Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:26
2024-08-05T10:31
происшествия
заиграевский район
мухоршибирский район
республика бурятия
алексей цыденов
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Четыре автомобильных и три пешеходных моста разрушены паводком в Новоильинске Заиграевского района Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Цыденов находится в Заиграевском районе, где из-за паводка подтоплены 15 приусадебных участков (из них 8 нежилые). Одиннадцать человек, в том числе 7 детей, эвакуированы в ПВР. "В Новоильинске Заиграевского района разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. Связь между двумя частями поселка обеспечивается железнодорожным мостом", - написал Цыденов. Он отметил, что главам района и поселения поручено зафиксировать все разрушения мостов, дорог и подавать заявки на восстановление. "В приоритетном порядке будем восстанавливать критически важную, жизнеобеспечивающую дорожную инфраструктуру", - подчеркнул Цыденов. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.
https://ria.ru/20240804/mosty-1963936730.html
заиграевский район
мухоршибирский район
республика бурятия
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происшествия, заиграевский район, мухоршибирский район, республика бурятия, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Заиграевский район, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Наводнения в России — 2024
В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка

В Новоильинске паводком разрушены четыре автомобильных и три пешеходных моста

© пресс-служба главы Республики БурятияРазрушенный паводком мост в Новоильинске Заиграевского района Бурятии. Кадр видео
Разрушенный паводком мост в Новоильинске Заиграевского района Бурятии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© пресс-служба главы Республики Бурятия
Разрушенный паводком мост в Новоильинске Заиграевского района Бурятии. Кадр видео
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Четыре автомобильных и три пешеходных моста разрушены паводком в Новоильинске Заиграевского района Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Цыденов находится в Заиграевском районе, где из-за паводка подтоплены 15 приусадебных участков (из них 8 нежилые). Одиннадцать человек, в том числе 7 детей, эвакуированы в ПВР.
«
"В Новоильинске Заиграевского района разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. Связь между двумя частями поселка обеспечивается железнодорожным мостом", - написал Цыденов.
Он отметил, что главам района и поселения поручено зафиксировать все разрушения мостов, дорог и подавать заявки на восстановление. "В приоритетном порядке будем восстанавливать критически важную, жизнеобеспечивающую дорожную инфраструктуру", - подчеркнул Цыденов.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Бурятии паводком повредило три моста на федеральной трассе
Вчера, 06:36
 
ПроисшествияЗаиграевский районМухоршибирский районРеспублика БурятияАлексей ЦыденовНаводнения в России — 2024
 
 
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