https://ria.ru/20240805/burjatija-1964084886.html

В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка

В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка - РИА Новости, 05.08.2024

В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка

Четыре автомобильных и три пешеходных моста разрушены паводком в Новоильинске Заиграевского района Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:26

2024-08-05T10:26

2024-08-05T10:31

происшествия

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

алексей цыденов

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 5 авг – РИА Новости. Четыре автомобильных и три пешеходных моста разрушены паводком в Новоильинске Заиграевского района Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Цыденов находится в Заиграевском районе, где из-за паводка подтоплены 15 приусадебных участков (из них 8 нежилые). Одиннадцать человек, в том числе 7 детей, эвакуированы в ПВР. "В Новоильинске Заиграевского района разрушено 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. Связь между двумя частями поселка обеспечивается железнодорожным мостом", - написал Цыденов. Он отметил, что главам района и поселения поручено зафиксировать все разрушения мостов, дорог и подавать заявки на восстановление. "В приоритетном порядке будем восстанавливать критически важную, жизнеобеспечивающую дорожную инфраструктуру", - подчеркнул Цыденов. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники проводили восстановительные работы. Днем в понедельник движение открыли для легковых автомобилей. Полностью открыть движение планируется во вторник вечером.

https://ria.ru/20240804/mosty-1963936730.html

заиграевский район

мухоршибирский район

республика бурятия

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происшествия, заиграевский район, мухоршибирский район, республика бурятия, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024