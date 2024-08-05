https://ria.ru/20240805/britanija-1964212499.html

В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков

В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024

В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:23

2024-08-05T16:23

2024-08-05T16:23

в мире

великобритания

лондон

россия

лига английской обороны

беспорядки в британии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для подавления массовых беспорядков, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, если ситуация ухудшится. Газета Times ранее сообщила, что уже более 420 человек задержаны по всей Великобритании с начала массовых беспорядков, организованных ультраправыми и вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Поводом для обострения ситуации послужило руандийское происхождение подозреваемого. "То, как много полицейских пострадали при охране порядка, шокирует, так что нам не следует отбрасывать идею о привлечении армии (к подавлению беспорядков - ред.), если ситуация ухудшится еще сильнее", - следует из заявления Фаража. Политик при этом отметил, что подобные меры не помогут в долгосрочной перспективе. По его мнению, корень проблемы кроется в "массовой и бесконтрольной" иммиграции в Великобританию и игнорировании властями сложившегося кризиса. В своем заявлении Фараж также обвинил власти Британии в осуждении любых попыток обсудить вопросы, вязанные с миграционной политикой. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html

https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

в мире, великобритания, лондон, россия, лига английской обороны, беспорядки в британии