В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков
Лидер Reform UK Фараж призвал использовать армию Британии против беспорядков
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для подавления массовых беспорядков, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, если ситуация ухудшится.
Газета Times ранее сообщила, что уже более 420 человек задержаны по всей Великобритании с начала массовых беспорядков, организованных ультраправыми и вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Поводом для обострения ситуации послужило руандийское происхождение подозреваемого.
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"То, как много полицейских пострадали при охране порядка, шокирует, так что нам не следует отбрасывать идею о привлечении армии (к подавлению беспорядков - ред.), если ситуация ухудшится еще сильнее", - следует из заявления Фаража.
Политик при этом отметил, что подобные меры не помогут в долгосрочной перспективе. По его мнению, корень проблемы кроется в "массовой и бесконтрольной" иммиграции в Великобританию и игнорировании властями сложившегося кризиса. В своем заявлении Фараж также обвинил власти Британии в осуждении любых попыток обсудить вопросы, вязанные с миграционной политикой.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
В Британии начались протесты после нападения на детей
3 августа, 18:17