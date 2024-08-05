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В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
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16:23 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/britanija-1964212499.html
В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков
В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков
Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:23
2024-08-05T16:23
в мире
великобритания
лондон
россия
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для подавления массовых беспорядков, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, если ситуация ухудшится. Газета Times ранее сообщила, что уже более 420 человек задержаны по всей Великобритании с начала массовых беспорядков, организованных ультраправыми и вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Поводом для обострения ситуации послужило руандийское происхождение подозреваемого. "То, как много полицейских пострадали при охране порядка, шокирует, так что нам не следует отбрасывать идею о привлечении армии (к подавлению беспорядков - ред.), если ситуация ухудшится еще сильнее", - следует из заявления Фаража. Политик при этом отметил, что подобные меры не помогут в долгосрочной перспективе. По его мнению, корень проблемы кроется в "массовой и бесконтрольной" иммиграции в Великобританию и игнорировании властями сложившегося кризиса. В своем заявлении Фараж также обвинил власти Британии в осуждении любых попыток обсудить вопросы, вязанные с миграционной политикой. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html
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в мире, великобритания, лондон, россия, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
В Британии предложили использовать армию для подавления беспорядков

Лидер Reform UK Фараж призвал использовать армию Британии против беспорядков

© AFP 2024 / DARREN STAPLESЗадержание участников акции протеста в Ноттингеме
Задержание участников акции протеста в Ноттингеме - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / DARREN STAPLES
Задержание участников акции протеста в Ноттингеме
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил на своей странице в соцсети Х, что разумно было бы использовать вооруженные силы страны для подавления массовых беспорядков, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, если ситуация ухудшится.
Газета Times ранее сообщила, что уже более 420 человек задержаны по всей Великобритании с начала массовых беспорядков, организованных ультраправыми и вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Поводом для обострения ситуации послужило руандийское происхождение подозреваемого.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
31 июля, 01:14
«
"То, как много полицейских пострадали при охране порядка, шокирует, так что нам не следует отбрасывать идею о привлечении армии (к подавлению беспорядков - ред.), если ситуация ухудшится еще сильнее", - следует из заявления Фаража.
Политик при этом отметил, что подобные меры не помогут в долгосрочной перспективе. По его мнению, корень проблемы кроется в "массовой и бесконтрольной" иммиграции в Великобританию и игнорировании властями сложившегося кризиса. В своем заявлении Фараж также обвинил власти Британии в осуждении любых попыток обсудить вопросы, вязанные с миграционной политикой.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Полицейские во время столкновений с участниками акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Британии начались протесты после нападения на детей
3 августа, 18:17
 
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