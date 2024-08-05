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В Британии задержали более 420 человек с начала беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
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13:49 05.08.2024 (обновлено: 14:01 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/britanija-1964157841.html
В Британии задержали более 420 человек с начала беспорядков
В Британии задержали более 420 человек с начала беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
В Британии задержали более 420 человек с начала беспорядков
Более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:49
2024-08-05T14:01
в мире
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кир стармер
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, сообщает газета Times. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов. "Более 420 человек были задержаны с начала беспорядков после убийства трех девочек в Саутпорте на прошлой неделе", - говорится в материале. Ранее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA после прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html
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в мире, уэльс, лондон, россия, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Уэльс, Лондон, Россия, Кир Стармер, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
В Британии задержали более 420 человек с начала беспорядков

Times: в Британии с начала беспорядков задержали более 420 человек

© AFP 2024 / JUSTIN TALLISСотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Уэймуте, Великобритания
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Уэймуте, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Уэймуте, Великобритания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, сообщает газета Times.
Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
31 июля, 01:14
"Более 420 человек были задержаны с начала беспорядков после убийства трех девочек в Саутпорте на прошлой неделе", - говорится в материале.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA после прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Полицейские во время столкновений с участниками акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Британии начались протесты после нападения на детей
3 августа, 18:17
 
В миреУэльсЛондонРоссияКир СтармерЛига английской обороныБеспорядки в Британии
 
 
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