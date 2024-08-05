Bloomberg извинилось за преждевременную публикацию новости об обмене
Блумберг извинилось за преждевременную публикацию новости об обмене заключенными
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары
Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Агентство Блумберг привлекло к дисциплинарной ответственности сорвавших эмбарго на новость о сделке по обмену заключенными и извинилось перед участниками, сообщает газета New York Times.
"В прошлый четверг мы преждевременно опубликовали сообщение об освобождении Эвана Гершковича и других заключенных, что могло подвергнуть опасности сам обмен и их освобождение. Хотя наша заметка, к счастью, не повлияла на ситуацию, это было явным нарушением редакционных стандартов", - говорится в электронном письме главреда агентства Джона Миклетвэйта, на которое ссылается газета.
Он сообщил, что по итогам внутреннего расследования ответственные за случившееся привлечены к дисциплинарной ответственности, а агентство пересмотрит свои подходы, чтобы не повторить ошибку. Главред агентства сообщил, что извинился перед коллегой из Wall Street Journal. "Я также лично написал извинения заключенным", - отметил Миклетвэйт.
"Мы публикуем тысячи заметок каждый день, многие из которых срочные новости. Мы относимся к точности очень серьезно. Но у нас есть и ответственность делать правильные вещи. В этом случае мы поступили неправильно", - добавил он.
Как сообщало издание New York Magazine со ссылкой на несколько источников, в том числе в газете Wall Street Journal и других СМИ, недовольство агентством Блумберг вызвал досрочный выпуск материала об обмене американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича: "чиновники и журналисты кипели от злости".
Белый дом, как отмечало издание, просил придержать заготовленный материал до факта обмена в Турции, статью не публиковала даже Wall Street Journal, где работает Гершкович. Журналист агентства написал пост в соцсети Х, когда российский самолет был еще в воздухе, заявив, что для него честь быть первым с этой информацией, однако позднее, как пишет журнал, пост был удален.
Неназванный сотрудник Wall Street Journal заявил New York Magazine, что один из его коллег из газеты ждал обмена в аэропорту Анкары "с биноклем", а опубликованная раньше заметка Блумберг, таким образом, была недостоверной. Она же позднее была отредактирована, а подпись к новой версии гласила, что новость "была изменена, чтобы отразить, что американцы еще не были освобождены".
Блумберг выпустил статью в 7.41 по времени Вашингтона (14.41 мск) в четверг, хотя до этого журналист агентства дал понять Белому дому, что будет, как и другие репортеры, обладавшие этой информацией, ждать до закрытого брифинга представителей администрации в 8.00, добавляло издание.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента