https://ria.ru/20240805/biznesmeny-1964152425.html

МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования

МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования - РИА Новости, 05.08.2024

МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования

Подмосковные бизнесмены в сфере МСП подали 409 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, прием заявок завершен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:38

2024-08-05T13:38

2024-08-05T13:38

твой бизнес

московская область (подмосковье)

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5dccb05952dcb6b5d9e6688f1da3e7.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подмосковные бизнесмены в сфере МСП подали 409 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, прием заявок завершен, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области. "В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Победители будут определены в конце августа", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. В рамках субсидии субъекты МСП смогут возместить до 5 миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес" Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)