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МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования - РИА Новости, 05.08.2024
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Твой бизнес
 
13:38 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/biznesmeny-1964152425.html
МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования
МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования - РИА Новости, 05.08.2024
МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования
Подмосковные бизнесмены в сфере МСП подали 409 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, прием заявок завершен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:38
2024-08-05T13:38
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подмосковные бизнесмены в сфере МСП подали 409 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, прием заявок завершен, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области. "В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Победители будут определены в конце августа", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. В рамках субсидии субъекты МСП смогут возместить до 5 миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес" Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

МСБ Подмосковья подал 409 заявок на субсидии для модернизации оборудования

© iStock.com / ktasimarrБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / ktasimarr
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подмосковные бизнесмены в сфере МСП подали 409 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, прием заявок завершен, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«
"В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Победители будут определены в конце августа", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках субсидии субъекты МСП смогут возместить до 5 миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес" Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.
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