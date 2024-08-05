https://ria.ru/20240805/bezopasnost-1964130257.html

Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников

Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников - РИА Новости, 05.08.2024

Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить безопасность детей в День знаний и в течение всего учебного года, сообщает правительство... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:34

2024-08-05T12:34

2024-08-05T12:34

калужская область

калужская область

владислав шапша

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛУГА, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить безопасность детей в День знаний и в течение всего учебного года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили дополнительные меры обеспечения безопасности при проведении Дня знаний. Рассмотрение этого вопроса открыл Владислав Шапша, отметив, что новый учебный год на территории области начнут 574 государственные и муниципальные организации. На этой неделе завершится комплексная проверка их готовности к занятиям. "Особое внимание нужно обратить на обеспечение безопасности учащихся, на техническое состояние учебных заведений, антитеррористическую защищенность, безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Все требования должны быть выполнены", – сказал глава региона. По данным областного правительства, в День знаний силовые ведомства будут переведены на усиленный график несения службы. В охране общественного порядка на объектах образования вместе с полицейскими будут задействованы работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований и казачества. Владислав Шапша рекомендовал руководителям заинтересованных ведомств и главам администраций муниципальных образований взять на контроль подготовку к началу учебного года, устранив все имеющиеся недостатки. Губернатор подчеркнул, что необходимо обратить внимание на техническое состояние учебных заведений, их антитеррористическую защищённость, на безопасность дорожного движения на прилегающих территориях. "Все требования должны быть выполнены. Безопасность – наш главный приоритет", – резюмировал губернатор Калужской области.

https://ria.ru/20231003/ucheniya-1900210823.html

https://ria.ru/20230915/it-spetsialist-1896628654.html

калужская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)