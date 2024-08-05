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Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников - РИА Новости, 05.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:34 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bezopasnost-1964130257.html
Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников
Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников - РИА Новости, 05.08.2024
Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить безопасность детей в День знаний и в течение всего учебного года, сообщает правительство... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:34
2024-08-05T12:34
калужская область
калужская область
владислав шапша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛУГА, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить безопасность детей в День знаний и в течение всего учебного года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили дополнительные меры обеспечения безопасности при проведении Дня знаний. Рассмотрение этого вопроса открыл Владислав Шапша, отметив, что новый учебный год на территории области начнут 574 государственные и муниципальные организации. На этой неделе завершится комплексная проверка их готовности к занятиям. "Особое внимание нужно обратить на обеспечение безопасности учащихся, на техническое состояние учебных заведений, антитеррористическую защищенность, безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Все требования должны быть выполнены", – сказал глава региона. По данным областного правительства, в День знаний силовые ведомства будут переведены на усиленный график несения службы. В охране общественного порядка на объектах образования вместе с полицейскими будут задействованы работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований и казачества. Владислав Шапша рекомендовал руководителям заинтересованных ведомств и главам администраций муниципальных образований взять на контроль подготовку к началу учебного года, устранив все имеющиеся недостатки. Губернатор подчеркнул, что необходимо обратить внимание на техническое состояние учебных заведений, их антитеррористическую защищённость, на безопасность дорожного движения на прилегающих территориях. "Все требования должны быть выполнены. Безопасность – наш главный приоритет", – резюмировал губернатор Калужской области.
https://ria.ru/20231003/ucheniya-1900210823.html
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калужская область, владислав шапша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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День знаний. Архивное фото
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КАЛУГА, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить безопасность детей в День знаний и в течение всего учебного года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили дополнительные меры обеспечения безопасности при проведении Дня знаний. Рассмотрение этого вопроса открыл Владислав Шапша, отметив, что новый учебный год на территории области начнут 574 государственные и муниципальные организации. На этой неделе завершится комплексная проверка их готовности к занятиям.
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"Особое внимание нужно обратить на обеспечение безопасности учащихся, на техническое состояние учебных заведений, антитеррористическую защищенность, безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Все требования должны быть выполнены", – сказал глава региона.
По данным областного правительства, в День знаний силовые ведомства будут переведены на усиленный график несения службы. В охране общественного порядка на объектах образования вместе с полицейскими будут задействованы работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований и казачества.
Владислав Шапша рекомендовал руководителям заинтересованных ведомств и главам администраций муниципальных образований взять на контроль подготовку к началу учебного года, устранив все имеющиеся недостатки. Губернатор подчеркнул, что необходимо обратить внимание на техническое состояние учебных заведений, их антитеррористическую защищённость, на безопасность дорожного движения на прилегающих территориях.
"Все требования должны быть выполнены. Безопасность – наш главный приоритет", – резюмировал губернатор Калужской области.
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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