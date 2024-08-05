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Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.08.2024
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:44
2024-08-05T10:44
2024-08-05T10:44
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Молодой бердчанин Егор Синько обвинялся по части 4 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). "В судебном заседании Егор Синько вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Новосибирский областной суд признал Синько Е.М. виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении. Как установил суд, в день Победы 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" 27-минутный видеоролик "Дно Победы" со своим комментарием к нему ("Всех с непраздником"), который содержал выражающие "явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества - о праздновании 9 мая, а также содержал негативную оценку символа победы в Великой отечественной войне - Георгиевской ленты". Кроме штрафа суд лишил Синько права в течение года заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также размещать обращения, комментарии или другие материалы общественно-политического характера. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.
https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html
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происшествия, технологии, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд
Происшествия, Технологии, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Жителя Бердска оштрафовали на 350 тысяч рублей за реабилитацию нацизма
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Молодой бердчанин Егор Синько обвинялся по части 4 статьи 354.1 УК РФ
(распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).
«
"В судебном заседании Егор Синько вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Новосибирский областной суд признал Синько Е.М. виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Как установил суд, в день Победы 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" 27-минутный видеоролик "Дно Победы" со своим комментарием к нему ("Всех с непраздником"), который содержал выражающие "явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества - о праздновании 9 мая, а также содержал негативную оценку символа победы в Великой отечественной войне - Георгиевской ленты".
Кроме штрафа суд лишил Синько права в течение года заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также размещать обращения, комментарии или другие материалы общественно-политического характера.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.