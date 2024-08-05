https://ria.ru/20240805/berdsk-1964089761.html

Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма

Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.08.2024

Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма

Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:44

2024-08-05T10:44

2024-08-05T10:44

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новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Молодой бердчанин Егор Синько обвинялся по части 4 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). "В судебном заседании Егор Синько вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Новосибирский областной суд признал Синько Е.М. виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении. Как установил суд, в день Победы 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" 27-минутный видеоролик "Дно Победы" со своим комментарием к нему ("Всех с непраздником"), который содержал выражающие "явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества - о праздновании 9 мая, а также содержал негативную оценку символа победы в Великой отечественной войне - Георгиевской ленты". Кроме штрафа суд лишил Синько права в течение года заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также размещать обращения, комментарии или другие материалы общественно-политического характера. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.

https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html

https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html

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происшествия, технологии, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд