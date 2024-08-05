Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/berdsk-1964089761.html
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.08.2024
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:44
2024-08-05T10:44
происшествия
технологии
россия
новосибирская область
новосибирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Молодой бердчанин Егор Синько обвинялся по части 4 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). "В судебном заседании Егор Синько вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Новосибирский областной суд признал Синько Е.М. виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении. Как установил суд, в день Победы 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" 27-минутный видеоролик "Дно Победы" со своим комментарием к нему ("Всех с непраздником"), который содержал выражающие "явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества - о праздновании 9 мая, а также содержал негативную оценку символа победы в Великой отечественной войне - Георгиевской ленты". Кроме штрафа суд лишил Синько права в течение года заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также размещать обращения, комментарии или другие материалы общественно-политического характера. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.
https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html
https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд
Происшествия, Технологии, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд
Новосибирский суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма

Жителя Бердска оштрафовали на 350 тысяч рублей за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд признал 23-летнего жителя Бердска виновным в реабилитации нацизма за размещение видеоролика на странице во "ВКонтакте" и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Молодой бердчанин Егор Синько обвинялся по части 4 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
9 декабря 2023, 17:22
«
"В судебном заседании Егор Синько вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Новосибирский областной суд признал Синько Е.М. виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Как установил суд, в день Победы 9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" 27-минутный видеоролик "Дно Победы" со своим комментарием к нему ("Всех с непраздником"), который содержал выражающие "явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества - о праздновании 9 мая, а также содержал негативную оценку символа победы в Великой отечественной войне - Георгиевской ленты".
Кроме штрафа суд лишил Синько права в течение года заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также размещать обращения, комментарии или другие материалы общественно-политического характера.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма
13 октября 2023, 21:21
 
ПроисшествияТехнологииРоссияНовосибирская областьНовосибирский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала