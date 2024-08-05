https://ria.ru/20240805/belgorod-1964186550.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:02
2024-08-05T15:02
2024-08-05T15:02
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 14.41 мск, через 15 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
белгород
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белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекинском округе отменили ракетную опасность