https://ria.ru/20240805/belgorod-1964174149.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:31

2024-08-05T14:31

2024-08-05T14:31

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

шебекино

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В третий раз за понедельник ракетная опасность была объявлена в 13.51 мск, через 34 минуты угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино, россия, вооруженные силы украины, безопасность