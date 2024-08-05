https://ria.ru/20240805/be-200-1964242773.html
Российский Бе-200 прибыл в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Российский Бе-200 прибыл в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 05.08.2024
Российский Бе-200 прибыл в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Арендованный Турцией у России самолет-амфибия Бе-200 приступил к боевому дежурству в провинции Измир, где будет тушить лесные пожары, сообщил министр сельского... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:01
2024-08-05T18:01
2024-08-05T18:13
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Арендованный Турцией у России самолет-амфибия Бе-200 приступил к боевому дежурству в провинции Измир, где будет тушить лесные пожары, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы агентству Anadolu. Бе-200 помогали тушить пожары в Турции и в прошлые годы - так, в 2023 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за два самолета-амфибии, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Юмаклы лично встречал севший в аэропорту Измира самолет Бе-200, способный нести до 12 тонн воды. "Данный самолет значительно облегчит работу наших специалистов, в прошлом году мы получили позитивные результаты от работы с ним. На данный момент наряду с резервными силами у нас 26 самолетов, 105 вертолетов, 14 БПЛА... Самолет очень важен для нас благодаря мощности самолета и объему воды, которую он сбрасывает на пожар", - сообщил Юмаклы. По его словам, Бе-200 останется в Турции до конца октября. Министр отметил, что лесные пожары охватили Турцию с июня, но на данный момент удалось избежать значительного ущерба. Юмаклы также сообщил, что ведомство заказало у местного производителя TUSAŞ восемь пожарных вертолетов, поставки начнутся в 2028 году.
https://ria.ru/20240802/ekipazh-1963796146.html
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в мире, турция, россия, измир, бе-200
В мире, Турция, Россия, Измир, Бе-200
Российский Бе-200 прибыл в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Арендованный у России Бе-200 приступил к боевому дежурству в провинции Измир
СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости.
Арендованный Турцией у России самолет-амфибия Бе-200 приступил к боевому дежурству в провинции Измир, где будет тушить лесные пожары, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы агентству Anadolu
.
Бе-200 помогали тушить пожары в Турции и в прошлые годы - так, в 2023 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
поблагодарил президента РФ Владимира Путина
за два самолета-амфибии, принимавших участие в тушении лесных пожаров.
Юмаклы лично встречал севший в аэропорту Измира самолет Бе-200, способный нести до 12 тонн воды.
"Данный самолет значительно облегчит работу наших специалистов, в прошлом году мы получили позитивные результаты от работы с ним. На данный момент наряду с резервными силами у нас 26 самолетов, 105 вертолетов, 14 БПЛА... Самолет очень важен для нас благодаря мощности самолета и объему воды, которую он сбрасывает на пожар", - сообщил Юмаклы.
По его словам, Бе-200 останется в Турции до конца октября. Министр отметил, что лесные пожары охватили Турцию с июня, но на данный момент удалось избежать значительного ущерба.
Юмаклы также сообщил, что ведомство заказало у местного производителя TUSAŞ восемь пожарных вертолетов, поставки начнутся в 2028 году.