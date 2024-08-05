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Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину - РИА Новости, 05.08.2024
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22:01 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964278276.html
Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину
Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину - РИА Новости, 05.08.2024
Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину
Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам рассмотреть возможность возвращения в Россию на фоне возможного продолжения протестов в стране и... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:01
2024-08-05T22:01
россия
бангладеш
в мире
дакка (город)
шейх хасина
air arabia
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам рассмотреть возможность возвращения в Россию на фоне возможного продолжения протестов в стране и формирования переходного правительства, когда это будет безопасно, следует из заявления российской дипмиссии. "С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Кроме того, отмечается, что посольство работает в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.В посольстве также призвали россиян избегать скоплений людей и мест протестных акций, всегда носить с собой личные документы и заряженный мобильный телефон, а для приобретения билетов использовать туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни. В дипмиссии добавили, что что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы "Мир".В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html
россия
бангладеш
дакка (город)
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россия, бангладеш, в мире, дакка (город), шейх хасина, air arabia, беспорядки в бангладеш
Россия, Бангладеш, В мире, Дакка (город), Шейх Хасина, Air Arabia, Беспорядки в Бангладеш
Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину

Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам покинуть страну из-за протестов

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам рассмотреть возможность возвращения в Россию на фоне возможного продолжения протестов в стране и формирования переходного правительства, когда это будет безопасно, следует из заявления российской дипмиссии.
"С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Кроме того, отмечается, что посольство работает в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
В посольстве также призвали россиян избегать скоплений людей и мест протестных акций, всегда носить с собой личные документы и заряженный мобильный телефон, а для приобретения билетов использовать туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни. В дипмиссии добавили, что что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы "Мир".
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки
Вчера, 17:50
 
РоссияБангладешВ миреДакка (город)Шейх ХасинаAir ArabiaБеспорядки в Бангладеш
 
 
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