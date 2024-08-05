Посольство в Бангладеш рекомендовало россиянам вернуться на родину

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам рассмотреть возможность возвращения в Россию на фоне возможного продолжения протестов в стране и формирования переходного правительства, когда это будет безопасно, следует из заявления российской дипмиссии. "С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Кроме того, отмечается, что посольство работает в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.В посольстве также призвали россиян избегать скоплений людей и мест протестных акций, всегда носить с собой личные документы и заряженный мобильный телефон, а для приобретения билетов использовать туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни. В дипмиссии добавили, что что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы "Мир".В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам рассмотреть возможность возвращения в Россию на фоне возможного продолжения протестов в стране и формирования переходного правительства, когда это будет безопасно, следует из заявления российской дипмиссии.
"С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Кроме того, отмечается, что посольство работает в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
В посольстве также призвали россиян избегать скоплений людей и мест протестных акций, всегда носить с собой личные документы и заряженный мобильный телефон, а для приобретения билетов использовать туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни. В дипмиссии добавили, что что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы "Мир".
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
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