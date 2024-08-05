https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964260220.html

Участники беспорядков в Бангладеш подожгли тюрьму, пишут СМИ

Участники беспорядков в Бангладеш подожгли тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

Участники беспорядков в Бангладеш подожгли тюрьму, пишут СМИ

Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили пожар, порядка 500 заключенных сбежали, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:16

2024-08-05T19:16

2024-08-05T19:16

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили пожар, порядка 500 заключенных сбежали, сообщает издание UNB. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. "Толпа, вооруженная палками и подручными средствами, провела акцию протеста во время комендантского часа в понедельник днем. В определенный момент люди направились в тюрьму, <...> сломали ворота и устроили пожар. Около 500 заключенным удалось сбежать из тюрьмы", - пишет UNB. Издание добавляет, что участники беспорядков также подожгли еще несколько зданий, в том числе полицейский участок, офисы и магазины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на оппозиционных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш объявило в Дакке и других городах комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964254293.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш