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Протестующие в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия, пишут СМИ
Протестующие в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Протестующие в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия, пишут СМИ
Участники беспорядков в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия Садхана Чандры Маджумдера, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:14
2024-08-05T19:14
2024-08-05T19:15
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия Садхана Чандры Маджумдера, сообщает издание Dhaka Tribune. "Группа злоумышленников разгромила резиденцию министра продовольствия Садхана Чандры Маджумдера", - говорится в публикации. Ранее издание сообщало, что участники беспорядков в столице Бангладеш Дакке разгромили дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что она просит убежище в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/smi-1964195940.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Протестующие в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия, пишут СМИ
Dhaka Tribune: в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия