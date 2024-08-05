https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html

МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш

МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024

МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш

Москва исходит из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш - внутреннее дело страны, но рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:59

2024-08-05T18:59

2024-08-05T19:11

в мире

бангладеш

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москва

беспорядки в бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш - внутреннее дело страны, но рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном государстве в конституционное русло, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", - говорится в сообщении.Предполагается, что в Бангладеш скоро будет сформировано переходное правительство, на данный момент ситуацию в стране контролирует армия, отметили в МИД.В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

https://ria.ru/20240805/smi-1964195940.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964192736.html

бангладеш

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москва

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в мире, бангладеш, россия, москва, беспорядки в бангладеш, дакка (город), шейх хасина