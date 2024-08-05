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МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
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18:59 05.08.2024 (обновлено: 19:11 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html
МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш
МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш
Москва исходит из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш - внутреннее дело страны, но рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:59
2024-08-05T19:11
в мире
бангладеш
россия
москва
беспорядки в бангладеш
дакка (город)
шейх хасина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш - внутреннее дело страны, но рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном государстве в конституционное русло, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", - говорится в сообщении.Предполагается, что в Бангладеш скоро будет сформировано переходное правительство, на данный момент ситуацию в стране контролирует армия, отметили в МИД.В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html
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бангладеш
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москва
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в мире, бангладеш, россия, москва, беспорядки в бангладеш, дакка (город), шейх хасина
В мире, Бангладеш, Россия, Москва, Беспорядки в Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина
МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш

МИД РФ: смена власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш - внутреннее дело страны, но рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном государстве в конституционное русло, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", - говорится в сообщении.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки
Вчера, 17:50
Предполагается, что в Бангладеш скоро будет сформировано переходное правительство, на данный момент ситуацию в стране контролирует армия, отметили в МИД.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
Вчера, 15:36
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии
Вчера, 15:26
 
В миреБангладешРоссияМоскваБеспорядки в БангладешДакка (город)Шейх Хасина
 
 
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